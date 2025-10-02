আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ নিয়ে পাঠচক্র

জামালপুর বন্ধুসভা
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ নিয়ে পাঠচক্র
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে জামালপুর বন্ধুসভা। গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজ প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রভাবশালী ও ব্যতিক্রমধর্মী কথাসাহিত্যিক। তিনি কম সাহিত্য রচনা করেছেন। তবে তাঁর রচনাগুলো গভীর জীবনবোধ, সমাজবাস্তবতা এবং ইতিহাসের নিপুণ বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ।
‘খোয়াবনামা’ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দ্বিতীয় এবং শেষ উপন্যাস, যা ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মহাকাব্যিক পরিসরে রচিত। পটভূমি বগুড়া জেলার কাৎলাহার বিল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ জীবন। উপন্যাসে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, তেভাগা আন্দোলন, ফকির বিদ্রোহ এবং সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন উঠে এসেছে। গ্রামীণ মানুষের জীবনসংগ্রাম, লোকবিশ্বাস, পুরাণ-মিথ এবং শ্রেণিসংগ্রামের জটিল চিত্র অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। আঞ্চলিক ভাষার সার্থক ব্যবহার এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির মিশেল উপন্যাসটিকে একটি কালজয়ী ও অনন্য শিল্পরূপ দিয়েছে।
সাংগঠনিক সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা