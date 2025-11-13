বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শাবিপ্রবিতে মানবিক উদ্যোগ
প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে একটি মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) বন্ধুসভা। উদ্যোগের অংশ হিসেবে ১২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী হলের সামনে দীর্ঘদিন ধরে সবজি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করা বৃদ্ধা গোলবানুকে একটি নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হয়।
বন্ধুসভার সদস্যরা জানান, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেওয়াই বন্ধুসভার মূল লক্ষ্য। তাই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ ভাগাভাগি করতে এই ছোট উদ্যোগ।
প্রচার সম্পাদক সাবিনা আক্তার বলেন, ‘প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনন্দ শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমাজের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করতেই আমাদের এই আয়োজন। গোলবানু খালা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একজন পরিশ্রমী ও সবার প্রিয় মানুষ। তাই তাঁকেই এই উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই আমরা।’
শাড়ি পেয়ে আবেগাপ্লুত গোলবানু বন্ধুসভার সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘তোমাদের মতো সন্তান পেয়ে আমি অনেক খুশি। আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখুক।’