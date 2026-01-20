পটিয়া বন্ধুসভার নতুন কমিটির পরিচিতি ও সাংগঠনিক সভা

পটিয়া বন্ধুসভার নতুন কমিটির পরিচিতি ও সাংগঠনিক সভা
মাঘের শীতল বিকেল, রঙিন হাওয়া আর নতুন দিগন্তের বার্তায় মুখর চারপাশ। এমন পরিবেশের মধ্যেই ১৬ জানুয়ারি বিকেলে কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর পরিচিতি ও সাংগঠনিক সভা করেছে পটিয়া বন্ধুসভা। পটিয়া ক্লাব লাইব্রেরি মিলনায়তন প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
নির্ধারিত সময়ের আগেই আনন্দঘন পরিবেশে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্ধুদের উপস্থিতিতে ভরপুর হয়ে ওঠে সভাস্থল। সঞ্চালনা করেন বিদায়ী সভাপতি ফারুক আহমেদ। শুরুতেই পরিচিতি পর্বে বন্ধুসভার সদস্যরা নিজ নিজ অনুভূতি প্রকাশ করেন।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক রহিম উদ্দিন বলেন, ‘বন্ধুসভার কাজ আমার ভালো লাগে। কারণ, তারা সাহিত্যচর্চাকে ত্বরান্বিত করতে নিয়মিত লেখালেখির কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে লেখালেখির প্রতি আগ্রহ থাকায় বন্ধুসভা আমাকে হৃদয়ের খুব কাছাকাছি টানে।’
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা সভায় একটি নতুন সামাজিক উদ্যোগের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, ‘দেশের সমাজব্যবস্থায় যৌতুক ও মাদক দুটোই মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই সংকট দূরীকরণে পটিয়া বন্ধুসভা যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যৌতুক ও মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করে, তা সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।’
সভাপতি আইরিন সুলতানা বন্ধুসভায় তাঁর পথচলার স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘বন্ধুসভা প্রগতিশীল চিন্তাধারা, সাহিত্যচর্চা ও যুগোপযোগী রুচিশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। বন্ধুসভা হলো নিজেকে প্রকাশ করার, চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীলতা বিকাশের একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম। আমরা বন্ধুসভার হাত ধরে দেশকে বিশ্বমঞ্চে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে তুলে ধরতে চাই।’
সভায় আরও বক্তব্য দেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও প্রথম আলো প্রতিনিধি আবদুর রাজ্জাক। উপস্থিত ছিলেন বন্ধু প্রান্ত বড়ুয়া, রানা হামিদ, জুয়েল উদ্দীন, আরিফ সবুজ, জাহেদুল ইসলাম, রুবেল হোসেন, পার্থ বড়ুয়া, রাশেদুল্লাহ, মো. সোলাইমান, হাসানুর রহমান, আজাদ মান্না, রিয়াদুর রহমান, মিসকাতুল ইসলাম, তানাস চৌধুরী, হুমাইরা জান্নাত, মুন শীল, মিফতাহুল জান্নাত, খাইরুল মোস্তফা, শাহ আলম, নাঈমা আকতার, মোকারেম আলীসহ আরও অনেকে।
সাধারণ সম্পাদক, পটিয়া বন্ধুসভা