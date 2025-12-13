ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
মানুষকে আলোকিত করতে পারলে দেশও আলোকিত হবে
‘আমি জানি, বাংলাদেশ এখানে বসে আছে। এই উৎসবের কারণ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি দেশের মানুষকে আলোকিত করতে পারি, তাহলে দেশও আলোকিত হবে। মানুষকে মানবিক করতে পারলেই আগামীর বাংলাদেশ মানবিক হবে। সে কারণেই আমরা তোমাদের কাছে এসেছি।’—প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি–প্রথম আলো উচ্চমাধ্যমিক জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এ কথাগুলো বলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক।
৩ ডিসেম্বর দিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে ময়মনসিংহ টাউন হল প্রাঙ্গণের অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি মিলনায়তনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতায় ছিল ময়মনসিংহ, জামালপুর ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা।
সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর ময়মনসিংহের নিজস্ব প্রতিবেদক মোস্তাফিজুর রহমান। এরপর শুরু হয় ক্যারিয়ার পরিকল্পনা, উচ্চশিক্ষা, কী পড়ব, কোথায় পড়বসহ শিক্ষার্থীদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক পর্ব।
‘স্বপ্ন থেকে সাফল্যের পথে, একসাথে’ স্লোগানের এই আয়োজনে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও নেত্রকোনা জেলার কৃতী শিক্ষার্থীরা নিবন্ধন করে অংশ নেন। সকাল থেকেই টাউন হল মাঠ ভরে ওঠে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণে। বিভিন্ন বুথ থেকে শিক্ষার্থীরা ক্রেস্ট, স্ন্যাকস, ডিজিটাল সার্টিফিকেট গ্রহণ করে বন্ধু আর পরিবারের সঙ্গে ছবি, সেলফি তুলে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা লেখার ‘লক্ষ্য বোর্ড’-এ অংশ নিয়ে তিনটি লক্ষ্য পূরণ করে অনেকে জিতে নেন বিশেষ পুরস্কার।
মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন আইসিডিডিআরবির গবেষক রুবিনা হক। অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন ‘মজার ইশকুল’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী আরিয়ান আরিফ। সাংস্কৃতিক পর্বের সঞ্চালনা করেন গীতিকার কবির বকুল। গান পরিবেশন করেন শিল্পী অনিক সূত্রধর, অনিমেষ রায় ও পান্থ কানাই। মঞ্চ মাতান অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান।
আয়োজনটি সফল করতে সার্বিক ভূমিকা রাখেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা, বন্ধু বোরহান উদ্দিন, মো. উজ্জল, জামালপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা সিফাত আবদুল্লাহ, সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রুবেল হাসান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সভাপতি আকিব হাসানসহ শতাধিক বন্ধু।
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা