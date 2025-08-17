বাগেরহাট বন্ধুসভা
কেবল গাছ লাগালেই হবে না, গাছের যত্ন নিতে হবে
বাগেরহাটের উদ্দীপন বদর-সামছু বিদ্যানিকেতনের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ হাজার ৮০০টি কতবেল, সুপারি ও কুলগাছের চারা বিতরণ করেছে বাগেরহাট বন্ধুসভা। ১৭ আগস্ট দুপুরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সহযোগিতা করে বেসরকারি সংস্থা সামছউদ্দীন-নাহার ট্রাস্ট।
বাগেরহাট বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদ হোসেন বলেন, ‘শিক্ষার্থীরাই আমাদের আগামী। মূল্যবোধ জাগাতে পারলে তারাই পরিবেশ সুরক্ষার প্রহরী হবে। শিক্ষার্থীরা পরিবেশ রক্ষায় শপথ নিয়েছে, আমরা এমন উদ্যোগের মাধ্যমে এই চর্চা ছড়িয়ে দিতে চাই।’
শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের পাশাপাশি এদিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অর্ধশতাধিক ফল ও ফুলের চারা রোপণ করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা বাড়ির আঙিনায় গাছ রোপণ করে পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার করে।
শিক্ষার্থীদের চারাগুলো নিজ নিজ বাড়িতে রোপণ করে যত্ন করার অনুরোধ জানিয়ে উদ্দীপন বদর-সামছু বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক দিপঙ্কর পাল বলেন, ‘পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ বাড়াতে হবে। কেবল গাছ লাগালেই হবে না, গাছের যত্ন নিতে হবে, গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।’
সামছউদ্দীন-নাহার ট্রাস্টের চিফ ফ্যাসিলিটেটর সুব্রত কুমার মুখার্জি বলেন, ‘দেশ হিসেবে যেমন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বড় ঝুঁকিতে রয়েছে, তেমনি জেলা হিসেবে বাগেরহাট। বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রভাব এখন এই অঞ্চলে স্পষ্ট। সুন্দরবনসহ বিভিন্ন উপকূল উঁচু জোয়ারে প্লাবিত হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসবের মধ্যেও বন নিধনসহ প্রতিনিয়ত প্রাণ–প্রকৃতি ধ্বংস করে চলেছি আমরা। মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষা করতে হলে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই।’
কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রথম আলো বাগেরহাট প্রতিনিধি ইনজামামুল হক, বাগেরহাট বন্ধুসভার সহসভাপতি তৌফিক হারুন, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান শিকদার, দপ্তর সম্পাদক তয়ন সাহা, অর্থসম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, বন্ধু নাফিজ রিশাদ, তাহুরুন নেসা, কে এম বনি, শহিদুল ইসলাম, আবু তালেব, আলিমুজ্জামানসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।