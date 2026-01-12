কার্যক্রম

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
সাইফ উদ্দিন
সাংগঠনিক বৈঠক শেষে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬-এর প্রথম সাংগঠনিক বৈঠক করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ১০ জানুয়ারি বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রীতিলতা চত্বর প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফ উদ্দিনের সঞ্চালনায় বৈঠকে নতুন কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে সবাই নিজ নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বন্ধুসভার গঠনতন্ত্র ও বন্ধুদের নানা সৃষ্টিশীল ভাবনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক।

সাংগঠনিক সম্পাদক সারা বছরের কর্মপরিকল্পনার খসড়া করে তা সবার সামনে উপস্থাপন করেন। সভাপতি জাহিদ হাসান প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেন।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি আসরাফি মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক মোহসিনা রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু তালহা, দপ্তর সম্পাদক ইমন রহমান, অর্থ সম্পাদক ফারজানা ইসলাম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক হাসান করিম, বইমেলা সম্পাদক আদ্রিতা হক, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক আল আমিন হাওলাদার, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক বিবি মরিয়ম, কার্যনির্বাহী সদস্য সাব্বির হোসেন প্রমুখ।

সাংগঠনিক সম্পাদক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন