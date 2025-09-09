ইংরেজিতে যোগাযোগ–দক্ষতা বাড়াতে ভার্চ্যুয়াল কর্মশালা

গোবিপ্রবি বন্ধুসভা
ইংরেজিতে যোগাযোগ–দক্ষতা বাড়াতে ভার্চ্যুয়াল কর্মশালা
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, উপস্থাপন দক্ষতার উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের নেতৃত্বগুণ বিকাশে ইংরেজি প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় ভার্চ্যুয়ালি এই সেশন অনুষ্ঠিত হয়।
‘স্টেপ ইনটু কনফিডেন্স, স্পিক উইথ ইমপ্যাক্ট’ শিরোনামে বিনা মূল্যে এ আয়োজনে অংশগ্রহণকারীরা প্রেজেন্টেশন স্কিল ও স্মার্ট কমিউনিকেশন কৌশল নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নেন। অংশ নেন বন্ধুসভার বন্ধু এবং গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ইংরেজি শিক্ষক সালমান হোসেন। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে কীভাবে নিজেকে স্মার্টলি সবার সামনে উপস্থাপন করতে হয়, কোন কোন কৌশল অবলম্বন করে ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায় এবং কেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োজন। সালমান হোসেন বলেন, একমাত্র যোগাযোগ–দক্ষতাই মানুষের সফলতাকে তাঁর হাতে তুলে দেয়। বিশ্বে যত বড় বড় নেতা রয়েছেন, তাঁদের এই দক্ষতা অত্যন্ত তুখোড়।
অংশগ্রহণকারীরা জানান, এই সেশন তাঁদের একাডেমিক জীবনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের যোগাযোগ–দক্ষতা উন্নত করতে সহায়ক হবে।
বন্ধু, গোবিপ্রবি বন্ধুসভা