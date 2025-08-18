শুধু গাছ লাগানো নয়, এর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ খুব জরুরি

দিনাজপুর বন্ধুসভা
শুধু গাছ লাগানো নয়, এর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ খুব জরুরি
‘গাছ কেবল প্রকৃতির শোভাই বাড়ায় না, মানুষের বেঁচে থাকার জন্যও অপরিহার্য। তাই বৃক্ষরোপণ বর্তমান সময়ে অতি জরুরি। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর একটি পৃথিবী উপহার দিতে চাইলে গাছের বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্ব যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংকটে জর্জরিত, সেখানে এমন উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পরিবেশ রক্ষায় বন্ধুসভার এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে বন বিভাগ বন্ধুসভার সঙ্গে থাকবে এবং রোপণ করা চারাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয়দের পাশাপাশি নজরদারি করবে।’
১৭ আগস্ট দিনাজপুর বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে কথাগুলো বলেন দিনাজপুর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন। বীরগঞ্জ উপজেলার ঝাড়বাড়ী এলাকায় গড়ফতু গ্রামে আত্রাই নদের পাড়ের রাস্তায় প্রথম ধাপে এ কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় নদপাড়ের প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার দুই ধারে বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের এক হাজার চারা রোপণ করেন বন্ধুরা।
‘গাছ বাঁচলে বাঁচব আমরা’ ও ‘আমার মাটি আমার দায়’ স্লোগানে এই কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর বিভাগীয় ধর্মপুর বিট কর্মকর্তা মহসীন আলী, ঝাড়বাড়ি দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহেদুল ইসলাম, স্থানীয় ব্যবসায়ী মহিরউদ্দিন, প্রথম আলো দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম ও বন্ধুসভার সভাপতি শবনম মুস্তারিন প্রমুখ।
দ্বিতীয় ধাপে একই উপজেলার ঝাড়বাড়ী দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬০০ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। এসব গাছের মধ্যে রয়েছে আমলকী, কৃষ্ণচূড়া, লেবু, জলপাই, পেয়ারা, শিমুল ও মেহগনিগাছ।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে ঝাড়বাড়ি দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহেদুল ইসলাম বলেন, ‘গাছ আমাদের উপকারী বন্ধু। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। গাছ লাগানোর মাধ্যমে তারা প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীল হতে শিখবে। বন্ধুসভার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তরুণ প্রজন্মের এমন সচেতনতা সমাজকে আরও সবুজ ও সুন্দর করে তুলবে।’
গাছের চারা পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা। অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মমিনুল ইসলাম বলে, ‘দুটি গাছ পেয়েছি। খুব আনন্দ লাগছে। গাছ দুটি আমাদের বাড়ির সামনে রোপণ করব, আর যত্ন নেব।’
দিনাজপুর বন্ধুসভার সভাপতি শবনম মুস্তারিন বলেন, ‘শুধু গাছ লাগানো নয়, এর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ খুব জরুরি। শিক্ষার্থীরা গাছের যত্ন নেবে ও পরিবেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। নিয়মিতভাবে গাছগুলোর যত্ন নেওয়া, পর্যবেক্ষণ করা আমাদের সবার দায়িত্ব।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর বন্ধুসভার সহসভাপতি আরিয়ানা চৌধুরী ও দীপু রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন সিংহ, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব রায়, দপ্তর সম্পাদক আল আবিক আবসার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক জুঁই আফরোজ, বইমেলা সম্পাদক কৃষ্ণ বর্মন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক বিরোশ রায়, বন্ধু প্রমথ রায়, বেলালুর রহমান, সাব্বির হোসেন, রাকিব হাসান, দেবসহ অন্য বন্ধুরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর বন্ধুসভা