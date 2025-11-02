চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
নারীর সংগ্রাম ও আত্মমর্যাদার গল্প ‘ইন্দুবালার ভাতের হোটেল’
কল্লোল লাহিড়ীর লেখা ‘ইন্দুবালার ভাতের হোটেল’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৮ অক্টোবর বিকেলে শহরের শহীদ সাটু হল মার্কেটের বন্ধুসভা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে মূল আলোচনায় সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান বলেন, ‘“ইন্দুবালার ভাতের হোটেল” শুধু একটি উপন্যাস নয়, এটি এক নারীর জীবনসংগ্রাম, একাকিত্ব ও মানবিকতার গভীর প্রতিচ্ছবি। দেশভাগের পর শিকড়হীন হয়ে পড়া ইন্দুবালা জীবনের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে নিজের মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষায় লড়াই করেছেন। জীবিকার জন্য তিনি খুলে ফেলেন একটি ছোট ভাতের হোটেল, যা পরে হয়ে ওঠে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ও মানসিক আশ্রয়স্থল।’
ফারাহ্ উলফাৎ রহমান বলেন, ‘উপন্যাসে লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন সমাজের প্রান্তিক এক নারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, হারানোর বেদনা ও মানবিক টানাপোড়েন। ইন্দুবালা চরিত্রটি আমাদের শেখায়, জীবনের কষ্ট ও একাকিত্বের মধ্যেও ভালোবাসা ও আত্মমর্যাদা ধরে রেখে বেঁচে থাকা সম্ভব।’
পাঠচক্রে বন্ধুসভার সদস্যরা বইটির বিভিন্ন দিক নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন এবং উপন্যাসের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন।
এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আনিফ রুবেদ, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মানসুরা খাতুন, সাবরিন আখতার, সাকিলা খাতুনসহ আরও অনেকে।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা