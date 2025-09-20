খুলনা বন্ধুসভার পাঠচক্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পোস্টমাস্টার’
বাংলা সাহিত্যের অনন্য অনুভবময় রচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প ‘পোস্টমাস্টার’। এটি নিছক একটি সম্পর্কের গল্প নয়, বরং নিঃসঙ্গতা, করুণা, বঞ্চনা ও সমাজব্যবস্থার নির্মমতার এক হৃদয়বিদারক প্রতিচ্ছবি। ১৮৯১ সালে প্রথম প্রকাশিত গল্পটি রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।
১৯ সেপ্টেম্বর বিকেলে ছোটগল্প ‘পোস্টমাস্টার’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে খুলনা বন্ধুসভা। নগরীর সোনাডাঙা নাজিরঘাট ক্রস রোডে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জুঁই আক্তারের সঞ্চালনায় শুরুতেই বন্ধুরা নিজেদের পরিচয় দেন এবং গল্পটির পটভূমি তুলে ধরেন। আলোচনাপর্বে উঠে আসে গল্পের মূল উপজীব্য—এক শহুরে পোস্টমাস্টার ও গ্রামীণ অনাথ কিশোরী রতনের মধ্যকার আন্তরিক সম্পর্ক এবং পরিণতিতে ঘটে যাওয়া বিচ্ছেদ ও বেদনার ছবি।
বন্ধু ইমন মিয়া বলেন, ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটা কেবল রতনের কষ্ট নয়, আমাদের সমাজের অসংখ্য রতনের না–বলা কষ্টের প্রতিচ্ছবি।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যূথি বলেন, ‘আলোচনার ভেতর দিয়ে গল্প যেন নতুন করে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমরা চাই, বই নিয়ে এমন মমতা ও যুক্তির পরিসর আরও ছড়িয়ে যাক।’
‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি মায়া-মমতা, প্রত্যাশা ও বিরহের নিঃশব্দ হৃদয়স্পর্শী চিত্র আঁকে। এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রেণি ব্যবধান ও শহর-গ্রামের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধান।
আলোচনায় আরও অংশ নেন সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্লাহ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপু রায়, বন্ধু হাসিবুর রহমান, সালমান শেখ, শ্রাবন্তী কুন্ডু, আল্ রাইসা, অর্নিবান সরকারসহ অন্য বন্ধুরা।