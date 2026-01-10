ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণ কর্মসূচি করা হয়েছে। ৯ জানুয়ারি তেজগাঁও রেলস্টেশনে ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুরা।
এর আগে ৮ জানুয়ারি বন্ধুরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে শীতবস্ত্র সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শীতার্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর এই মহৎ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন সভাপতি তানজীম হোসেন, সহসভাপতি আবিদা সুলতানা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন ইসলামসহ অন্য সদস্যরা।
বন্ধুরা জানান, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার ফলে কর্মসূচিটি সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে অঙ্গীকার প্রথম আলো বন্ধুসভা বহন করে, তা আরও একবার দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা