বন্ধুসভা তরুণদের চরিত্র, চিন্তা ও নেতৃত্ব গঠনে সহায়তা করে

ড্যাফোডিল বন্ধুসভা
বন্ধুসভা তরুণদের চরিত্র, চিন্তা ও নেতৃত্ব গঠনে সহায়তা করে
নতুন সদস্যদের স্বাগত জানাতে ‘বন্ধুবরণ-২০২৫’ আয়োজন করে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা। গত ১৯ নভেম্বর বিকেলে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরির কাজী নজরুল এডুপ্লেক্সে এটি অনুষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের ভিড়, উচ্ছ্বাস এবং প্রাণবন্ত আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে অনুষ্ঠান।
অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি, গবেষক ও সাংবাদিক ইমরান মাহফুজ। তিনি বলেন, বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি তরুণদের মানবিক ও সৃজনশীল বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। তিনি সাহিত্য, শিল্প, পাঠ্যাভ্যাস, জীবনের অভিজ্ঞতা, মানসিক বিকাশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ক্যাম্পাসের সংস্কৃতি নিয়ে মননশীল ও অনুপ্রেরণামূলক আলোচনা উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্যে তরুণদের প্রতি বিশ্বাস, দায়িত্ববোধ এবং আত্মজাগরণের বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়।
ড্যাফোডিল বন্ধুসভার উপদেষ্টা কবি ও সাহিত্যিক বিনয় বর্মণ তাঁর বক্তব্যে বন্ধুসভার নিয়মিত কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বন্ধুসভা তরুণদের চরিত্র, চিন্তা ও নেতৃত্ব গঠনে সহায়তা করে। বইপাঠ, সাহিত্য আলোচনা ও মানবিক কাজগুলো একজন শিক্ষার্থীকে আলোকিত করে তোলে।
সহসাংগঠনিক মুসাব্বির সাকিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণ বন্ধুদের পরিচিতি পর্ব, সাহিত্য পাঠ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং বন্ধুসভার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। নতুন সদস্যরা তাঁদের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন তুলে ধরে জানান, তাঁরা বই, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে চান।
সভাপতি নাজমুল হাসান জানান, ‘বন্ধুবরণ-২০২৫’ আয়োজনের মাধ্যমে তাঁরা নতুন প্রজন্মকে মানবিকতা, সৃজনশীলতা এবং পাঠ্যাভ্যাসের পথে আরও শক্তভাবে যুক্ত করতে চান। ভবিষ্যতে সাহিত্যচর্চা, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, সমাজসেবা এবং পাঠ্যাভ্যাস বাড়ানোর নানা উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।
দিনের শেষাংশে স্মৃতিচারণা, আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং ফটোসেশনে জমে ওঠে নতুন ও পুরোনো বন্ধুদের মিলনমেলা। উপস্থিত ছিলেন ড্যাফোডিল বন্ধুসভার অ্যালামনাই মুশফিকুর রহমান ও তাহসিন আহমেদ। তাঁরা নবীনদের উদ্দেশে বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক কথা বলেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক জাকিয়া লিমা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদমান রৌদ্র, সহসভাপতি ঈশিতা মণ্ডল, অর্থ সম্পাদক সাব্বির হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক অনিক ভূষণ শাহা ও অদ্বিত আল নাফিউ, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সালমান ফারসি, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক রিজভী আমিন, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাকিব শিকদার, বইমেলা সম্পাদক মানিহা হিমু, কার্যনিবাহী সদস্য আবিদুর রহমানসহ আরও অনেকে।