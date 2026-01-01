শীতার্ত মানুষের পাশে সৈয়দপুর বন্ধুসভা

শীতার্ত মানুষের পাশে সৈয়দপুর বন্ধুসভা
টানা কয়েক দিন ধরে সূর্যের দেখা না পাওয়া, হিমশীতল বাতাস ও বৃষ্টির মতো কুয়াশায় শীতের প্রকোপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষ। বিশেষ করে প্রবীণদের অবস্থা হয়ে পড়েছে চরম দুর্বিষহ।
এই শীতার্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে প্রথম আলো ট্রাস্টের অর্থায়নে এবং সৈয়দপুর বন্ধুসভার সহায়তায় উপজেলার বাঙ্গালীপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২৫০ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাঙ্গালীপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুল হক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মান্নান প্রমুখ। বন্ধু খুরশিদ জামানের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন রেজাউল করিম। আরও বক্তব্য দেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা হাফিজা খাতুন, প্রথম আলো সৈয়দপুর প্রতিনিধি এম আর আলম ঝন্টু, বন্ধুসভার উপদেষ্টা আহমেদা ইয়াসমিন ও হোসনে আরা লিপি। সভাপতিত্ব করেন সৈয়দপুর বন্ধুসভার সভাপতি বিলকিস আক্তার।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শীতবস্ত্র বিতরণ কমিটির আহ্বায়ক আহসান হাবিব, বন্ধু সাধনা রায়, মিতৌশী রায়, রেয়াংশ রায়, মমতাজ পারভীন, মোসাম্মত আতাউ ফাতেমা, তাহমিন আরিফ, ডালিম রায়, তাপস রায়, শামীম আল সাজিদ, রিয়াজুল ইসলাম, রাইম চৌধুরী, রাজু ইসলাম, আশিক হাসান খান, আয়শা আফিয়া, হাসান হাবিব, সাদ ইবনে আলম, তৃপ্তি রায়, লিটন, আসাদুজ্জামান, রিফাত প্রমুখ।