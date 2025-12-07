শীতার্তদের পাশে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
দেশজুড়ে বাড়ছে শীতের তীব্রতা। সামর্থ্যবান মানুষেরা এরই মধ্যে কিনে ফেলেছে প্রয়োজনীয় পোশাক। আর যাদের সামর্থ্য নেই, তারা পড়েছে বিপাকে। এমন কিছু মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা।
সিলেটের জৈন্তাপুরে ৫ ডিসেম্বর ৩৫ জন শীতার্তের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন বন্ধুরা। উপজেলার সেনাপতি টিলার ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শাবিপ্রবি বন্ধুসভার উপদেষ্টা অধ্যাপক জায়েদা শারমিন, পাসকপ সিলেটের মাঠ কর্মকর্তা মঙ্গল পাত্র, বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাতসহ অন্য বন্ধুরা।
উপদেষ্টা জায়েদা শারমিন বলেন, মানুষ মানুষের জন্য এগিয়ে এলে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। একে অপরের পাশে দাঁড়ানো মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি মনে করেন, তরুণদের এমন উদ্যোগ সমাজকে আরও সহমর্মী করে তোলে। তিনি বন্ধুসভার সদস্যদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
শীতবস্ত্র গ্রহণকারীদের একজন জানান, কয়েক দিন ধরে শীত বেড়ে গেছে। ঘরে পর্যাপ্ত গরম কাপড় ছিল না। কম্বলটি হাতে পাওয়ায় স্বস্তি মিলেছে। তিনি বলেন, এই সহায়তা আমাদের জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করেছে। এমন উদ্যোগ মানুষের দুঃসময় লাঘবে বড় ভূমিকা রাখে।
পাসকপ সিলেটের মাঠ কর্মকর্তা মঙ্গল পাত্র বলেন, এটি মানবিক এবং ধর্মীয় দায়িত্বের কাজ। যাঁদের হাতে কম্বল পৌঁছানো হয়েছে, তাঁরা সত্যিকারের প্রয়োজনের মধ্যে ছিলেন। এই সহায়তা তাঁদের কষ্ট কিছুটা কমাবে। তিনি বলেন, বন্ধুসভার মতো সংগঠনগুলোর কাজ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। তিনি বন্ধুসভার সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।
বন্ধুসভার সভাপতি শাফিনুর ইসলাম বলেন, ‘সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের কাজ। শীতবস্ত্র বিতরণ তার একটি ধাপ। শিক্ষার্থীদের মানবিক কাজে সম্পৃক্ত করা আমাদের অঙ্গীকার। ভবিষ্যতেও দরিদ্র ও অসহায় মানুষের সহায়তায় বন্ধুসভার কার্যক্রম চলবে।’
