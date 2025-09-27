চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মরণে আলোচনা সভা
‘অধিকার আদায় ও নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক জ্বলন্ত উদাহরণ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। দেশপ্রেমে জাগ্রত হয়ে অধিকার আদায়ের লড়াকু সৈনিকদের বাঁচাতে যিনি আত্মাহুতি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর আত্মবলিদানের এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমাদের দেশপ্রেমে জাগ্রত হতে হবে এবং অন্যায়-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী চেতনাকে ধারণ করতে হবে।’
২৪ সেপ্টেম্বর বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মরণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার আয়োজনে ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা। রাত সাড়ে ৯টায় গুগলমিট প্ল্যাটফর্মে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বক্তব্য দেন উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, ফারুকা বেগম, মনোয়ারা খাতুন, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর ও দপ্তর সম্পাদক আসেফ উৎস প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান।
বক্তারা বলেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ছিলেন বাংলার প্রথম শহীদ নারী বিপ্লবী। তিনি ১৯১১ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনায় কৃতিত্বের পাশাপাশি স্বাধীনতার প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁকে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে তিনি ১৯৩২ সালে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণে অংশ নেন। পুলিশের হাতে ধরা না পড়তে তিনি সায়ানাইড খেয়ে আত্মোৎসর্গ করেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে দেশপ্রেম, সাহস আর আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রীতিলতা ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, ফারাহ উলফাৎ রহমান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক ওজিফা, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, বইমেলা সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সোনিয়া খাতুন, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেনসহ অন্যরা।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা