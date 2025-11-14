নিজেদের ভেতরের মানুষটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে

কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা
নিজেদের ভেতরের মানুষটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে
সাহিত্যিক আহমদ ছফা রচিত ‘মানুষের মতো মানুষ’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা। ১৩ নভেম্বর কলেজের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতে বইটির মূল ভাব ও লেখকের জীবনদর্শন নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। তাঁরা বলেন, ‘আহমদ ছফার এই বই শুধু সাহিত্য নয়, বরং এটি এক গভীর চিন্তার দলিল। এখানে মানুষ হিসেবে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, সততা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চার গুরুত্ব ফুটে উঠেছে।’
আলোচনায় বন্ধুরা মনে করেন, আজকের সমাজে অনেকেই শিক্ষিত হলেও সত্যিকার অর্থে মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। মানবিকতা, সহানুভূতি ও সত্যনিষ্ঠার অভাব দিন দিন বাড়ছে। লেখক এই বইয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানিয়েছেন নিজেদের ভেতরের মানুষটাকে জাগিয়ে তুলতে—যেন তারা শুধু নিজের নয়, সমাজ ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে।
বইটির মূল কাহিনিতে আহমদ ছফা দেখিয়েছেন, একজন প্রকৃত মানুষ সে-ই, যে অন্যের জন্য ভাবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং সত্যের পথে অবিচল থাকে। শিক্ষা শুধু পরীক্ষার ফল নয়, শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো নৈতিক মানুষ গড়ে তোলা। লেখক বলেছেন, ‘মানুষ হওয়া সহজ, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ।’
