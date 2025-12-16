চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
সম্মুখসমরে আপসহীন সাহসিকতার প্রতীক ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর
বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের শাহাদাতবার্ষিকী ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন ও আলোচনা সভা করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৪ ডিসেম্বর সকালে মহানন্দা নদীর তীরে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বন্ধুরা।
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, লক্ষ্মীপুর উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম ও অর্থ সম্পাদক আলিউজ্জামান নূর।
বক্তারা বলেন, তরুণ বয়সেই ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, দৃঢ়চেতা ও বেপরোয়া মনোবলের অধিকারী একজন সেনানায়ক। মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্মুখসমরে নেতৃত্ব দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে তিনি কখনো পিছপা হননি। তাঁর এই দুর্ধর্ষ সাহসিকতা ও আত্মত্যাগই তাঁকে বীরশ্রেষ্ঠর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।
বক্তারা আরও বলেন, মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দেশপ্রেমের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক।
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের প্রসঙ্গ টেনে তাঁরা বলেন, শহীদ বীর ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই অর্জিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ।
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, বইমেলা সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক ফাতিমা খাতুন, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক অজিফা খাতুন, বন্ধু রামিজ আহমেদ, সাবরিন আখতার, শাহানিন প্রামাণিকসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা