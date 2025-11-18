চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
বইপাঠ, নেতৃত্ব ও মানবিকতার চর্চাই বন্ধুসভার শক্তি
গানে, গল্পে, আড্ডায় প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১২ নভেম্বর বিকেলে জেলা শহরের প্রমিত কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার সদস্যরা সংগঠনের আদর্শ, কার্যক্রম এবং তরুণদের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক উন্নয়নে এর ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
বন্ধুরা বলেন, বন্ধুসভার শিক্ষাকেন্দ্রিক ও মানবিক কর্মকাণ্ড একজন সদস্যকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নিয়মিত পাঠচক্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যরা জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা বৃদ্ধি, বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তির বিকাশ এবং বইপাঠের প্রতি অনুরাগ গড়ে তুলতে সক্ষম হন। পাশাপাশি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নেতৃত্বগুণ বিকাশ, কর্মদক্ষতা অর্জন ও মানবিক মূল্যবোধ চর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন।
বন্ধুরা আরও বলেন, মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধুসভার অন্যতম প্রধান নীতি। সমাজের মানুষের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা এবং প্রয়োজনে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো একজন প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় বহন করে। এই চেতনাকে ধারণ করে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে হবে।
অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা আজিজুর রহমান, আবদুস সাত্তার, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক অজিফা খাতুন। গান গেয়ে শোনান উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান ও বন্ধু রামিজ আহমেদ।
শেষে বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয় এবং উপস্থিত সদস্যরা আনন্দঘন পরিবেশে মুহূর্তটি ভাগ করে নেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা শফিকুল আলম, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য শাকিল হোসেন, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু শাহজাহান আলী, মুসফিক মাহাদী, সাবরিন আখতার, মানসুরা খাতুনসহ অন্য বন্ধুরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা