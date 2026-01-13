ধারাবাহিক ও গুণগত কাজের মাধ্যমে বন্ধুসভাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়

ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা
ধারাবাহিক ও গুণগত কাজের মাধ্যমে বন্ধুসভাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়
‘একসময় ঢাকা মহানগর বন্ধুসভাই ছিল বন্ধুসভার সূতিকাগার। তখনো জাতীয় পর্ষদের কাঠামো গড়ে ওঠেনি। বন্ধুসভার ভাবনা, উদ্যোগ ও কার্যক্রমের সবটুকুই বিস্তৃত হতো ঢাকা মহানগর বন্ধুসভাকে কেন্দ্র করেই। সেই সময় মহানগর বন্ধুসভার হাত ধরেই বন্ধুসভার পথচলা, বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল। যেখান থেকে ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ পরিসরের বন্ধুসভা গড়ে ওঠে।’
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার ২০২৬ সালের নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত হয়ে এ কথা বলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও বন্ধুসভার পৃষ্ঠপোষক আনিসুল হক। ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার উপদেষ্টা জুয়েল কুমার ঘোষ ও ইশরাত জাহান। তাঁরা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নানা দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
সভাপতি হাসান মাহমুদ সম্রাট বলেন, ‘বন্ধুসভার বন্ধুরা সারা বছর ধারাবাহিক ও গুণগত কাজের মাধ্যমে সংগঠনকে এগিয়ে নেয়।’ তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা নানা ইতিবাচক ও দৃষ্টান্তমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করবে এবং বন্ধুদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সুন্দর একটি বর্ষ উদ্যাপন করবে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রাজা মান্নান তালুকদার ও মামুন হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অনিক সরকার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেঘা খেতান ও মেহেদি হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহরিয়ার মাহিন, দপ্তর সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক আতিকুর রহমান, ম্যাগাজিন সম্পাদক বর্ণিক বৈশ্য, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জাকিয়া আক্তার, প্রচার সম্পাদক অমিত পাল, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক আফিয়া ইবনাত, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক রবিউল হাসান, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাদিকুর রহমান, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুর্শিদা খাতুন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য মৌরি বিনতে আযাদ ও তাহসিন আহমেদ।
সভায় বন্ধুরা বছর শেষে ঢাকা মহানগর বন্ধুসভাকে কোন অবস্থানে দেখতে চান এবং সেই লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে কার্যকরভাবে কাজ করা যায়, সে বিষয়ে নিজেদের ভাবনা, পরিকল্পনা ও প্রস্তাব তুলে ধরেন। কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সৃজনশীল ও সমাজমুখী করে তোলার বিষয়ে আলোচনা হয়।
সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা