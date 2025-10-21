কার্যক্রম

একটি ভালো কাজ

জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পাশে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভা

লেখা:
এম. মোরশেদ আলম
রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার একটি ভালো কাজছবি: বন্ধুসভা

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে স্বল্প আয়ের এক ব্যক্তির চিকিৎসা সহায়তায় পাশে দাঁড়িয়েছে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভা। ২০ অক্টোবর বন্ধুসভার ৮ সদস্যের একটি দল ওই ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে তাঁর হাতে নগদ অর্থ তুলে দেন।

রাঙ্গুনিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যম সৈয়দ বাড়ির বাসিন্দা মোহাম্মদ আলমগীর (৩৫)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জটিল রোগে আক্রান্ত। বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, জরাজীর্ণ এক কুঁড়েঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বিছানা পেতে শুয়ে আছেন অসুস্থ আলমগীর। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আপনজনদের অসহায় চাহনি। এ সময় বন্ধুসভার বন্ধুরা তাঁর চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য উপহার হিসেবে কিছু নগদ অর্থসহায়তা করেন।

এ বিষয়ে রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার উপদেষ্টা সনজীব সুশীল বলেন, মানবসেবা শুধু একটি ভালো গুণ নয়, এটি মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধের প্রতিচ্ছবি।

উপদেষ্টা আব্বাস হোসাইন বলেন, একজন মানুষের জীবনে প্রকৃত আনন্দ তখনই আসে, যখন সে নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে অপরের উপকারে আসে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিসের রাঙ্গুনিয়া স্টেশন লিডার জাহেদুর রহমান, রাঙ্গুনিয়া বন্ধুসভার সভাপতি এম মোরশেদ আলম, সাধারণ সম্পাদক সুজন কান্তি দাশ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রবিউল মোস্তফা, কার্যনির্বাহী সদস্য শিক্ষক শরীফুল ইসলাম ও মাসুদ কবির।

