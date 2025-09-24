কার্যক্রম

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

‘তারুণ্য হলো জাতির সবচেয়ে বড় শক্তি’

লেখা:
মোহাম্মদ খালিদ হাসান
ময়মনসিংহে তারুণ্যের উৎসবছবি: বন্ধুসভা

তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ‘তারুণ্যের উৎসব–২০২৫’ আয়োজন করে সোনালী ব্যাংক বিনা শাখা, ময়মনসিংহ। ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এই উৎসবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরা।

উৎসবে ব্যাংকের পক্ষ থেকে আর্থিক সচেতনতাবিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়। আলোচনার মধ্যে ছিল আর্থিক পরিকল্পনা, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা, ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবস্থাপনা, সাইবার নিরাপত্তা, স্টুডেন্ট ব্যাংকিং, জাল নোট শনাক্তকরণ, ঋণ ও বিনিয়োগ সুযোগ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন।

সোনালী ব্যাংক বিনা শাখার ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মো. আবুল বাশার, সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাবিয়াতুল বুশরা, ময়মনসিংহ উইমেন চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক উদ্যোক্তাদের মেন্টর সৈয়দা সেলিমা আজাদ, উদ্যোক্তা সংগঠক মো. আলমগীর হোসেন ও ব্যাংক কর্মকর্তারা।

ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মো. আবুল বাশার বলেন, তরুণ প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁদের মেধা, উদ্যম ও সততা কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশ হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ। আজকের এই উৎসব তরুণদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে এবং উদ্যোক্তা হওয়ার পথে সাহসী করে তুলবে।

তরুণ উদ্যোক্তা সংগঠক মো. আলমগীর হোসেন বলেন, তারুণ্য হলো জাতির সবচেয়ে বড় শক্তি। একদল উদ্যমী, সৃজনশীল ও পরিশ্রমী তরুণই পারে একটি দেশের ভাগ্য পাল্টে দিতে। তরুণ প্রজন্ম যদি উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে, নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, তবে দেশ হবে আত্মনির্ভরশীল, আধুনিক ও সমৃদ্ধ।

ময়মনসিংহে তারুণ্যের উৎসব।

সোনালী ব্যাংকের লোন প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করেন প্রিন্সিপাল অফিসার শফিকুল ইসলাম, আমানত স্কিমের ওপর আলোচনা করেন সিনিয়র অফিসার দোলন আরা নাজমা, ডিজিটাল সেবা সার্ভিস নিয়ে আলোচনা করেন সিনিয়র অফিসার (আইটি) ইসরাত জাহান, অনলাইন সার্ভিস ও সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে আলোচনা করেন সিনিয়র অফিসার অভিজিৎ সরকার এবং ব্যাংকের সার্বিক সেবা কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন শাখা ব্যবস্থাপক আবুল কালাম আজাদ।

উৎসবে বন্ধুসভার পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উম্মে সালমা, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাওমান জাহান, ম্যাগাজিন সম্পাদক মুনমুন আহমেদ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আলমা আরিজ, বন্ধু মো. উজ্জল, সাজিদ উল্লাহ, জেবিন আহমেদ, সাখাওয়াত হোসেন, উল্লাস মাহমুদসহ অন্য বন্ধুরা।

সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

