পদ্মার চরে ফরিদপুর বন্ধুসভার আনন্দভ্রমণ
‘জল রোদ্দুর কাশফুলে মাখামাখি’ শিরোনামে পদ্মার চরে আনন্দভ্রমণের আয়োজন করেছে ফরিদপুর বন্ধুসভা। ১৮ অক্টোবর দিনব্যাপী সদর উপজেলার নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের কবিরপুর চরে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
ভোরের আলো ফোটার পরপরই বন্ধুসভার সদস্যরা শহরের ব্রাহ্মসমাজ সড়ক এলাকা থেকে ইজিবাইকে করে পদ্মা নদীর তীরধারার মোড়ে যান। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল ছইতলা বজরা আকৃতির একটি ট্রলার। নৌপথে প্রায় দেড় ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে ট্রলারটি কবিরপুর খেয়াঘাটে পৌঁছায়। ঘাট থেকে ঘোড়ার গাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে পৌঁছান নর্থ চ্যানেল ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।
বিদ্যালয়ের পাশে মাটি খুঁড়ে ইট পেতে উনুন বানিয়ে করা হয় রান্নার আয়োজন। একদিকে চলে রান্নার আয়োজন, অন্য পাশে ফুটবল খেলা, ঘোরাঘুরি ও নদীতে গোসল করায় মেতে ওঠেন বন্ধুরা। রান্না করা হয় ভাত, নদীর ছোট মাছের চচ্চড়ি, খাসির মাংস, মসুর ডাল ও পায়েস।
খাওয়াদাওয়া শেষ করে নদীর তীরে এসে যখন বন্ধুসভার সদস্যরা ফেরার জন্য ট্রলারে ওঠেন, তখন দিনের সব দায়িত্ব শেষ করে সূর্য নদীর পানিতে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিগন্তরেখার সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে।
এ আনন্দ আয়োজনে যোগ দিতে ঢাকা থেকে ছুটে আসেন বন্ধু পলাশ সাহা, মাগুরা থেকে অরুণ পাল, ভাঙ্গা থেকে অজয় দাস, সালথা থেকে মাফিকুল ইসলাম এবং কক্সবাজার ভ্রমণ শেষে সারা রাত না ঘুমিয়ে ভোরে ফরিদপুরে ছুটে আসেন সজীব দত্ত।
বন্ধুসভার এ অনুষ্ঠান আনন্দঘন করে তোলেন নর্থ চ্যানেল ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইউসুফ আলীসহ দুই শিক্ষক ও দুই সহকর্মী।
প্রধান শিক্ষক ইউসুফ আলী বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা সামাজিক নানা কাজ করে থাকে। শীতকালে এই চরবাসীর জন্য তারা কম্বল নিয়ে হাজির হয়, পৌঁছে দেয় দুস্থদের হাতে। কাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ ও মমত্ববোধ আমাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। তাদের এ আনন্দ আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আমি দারুণভাবে উৎসাহিত এবং পাশাপাশি গর্ব অনুভব করছি।’
বন্ধু অরুণ পাল বলেন, ‘এ ভ্রমণ আমাদের কাছে একটি শিক্ষার বিষয় ছিল। মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন চরের মানুষের সংগ্রামী জীবনযাপন সম্পর্কে আমরা ধারণা পেয়েছি। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার বিষয়গুলো স্বচক্ষে দেখে আসার সুযোগ পেয়েছি—যে সুযোগ সচরাচর আমাদের জীবনে ঘটে না। ব্যতিক্রমী এ আয়োজন আমাদের আটপৌরে জীবনের ক্লান্তি লাঘব করে মনকে সতেজ করেছে।’
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ফরিদপুর বন্ধুসভা