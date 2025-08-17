রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পাঠচক্র

যশোর বন্ধুসভা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পাঠচক্র
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে যশোর বন্ধুসভা। ১৫ আগস্ট বিকেলে প্রথম আলো যশোর অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধু রুদ্র ফারাবী, ফয়সাল মাহমুদ, নুরুন্নবী হৃদয়, মুরাদ হোসেন, প্রথম আলোর যশোর প্রতিনিধি মনিরুল ইসলাম ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন দোদুল।
নতুন বন্ধুদের উপস্থিতিতে গান, কবিতা, আড্ডায় পাঠচক্র আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কবিতা আবৃত্তি করেন হামিদা হিমু, গান পরিবেশন করেন তাহানি আক্তার, খন্দকার রুবাইয়া, হাফিজুর রহমান ও উম্মে সাদিয়া। সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রাইয়াদ ফেরদৌস।
বন্ধু, যশোর বন্ধুসভা