একটি ভালো কাজ
ভবিষ্যতের পাঠক তৈরি করতে চট্টগ্রাম বন্ধুসভার পদক্ষেপ
২৪ অক্টোবর, শুক্রবারের বিকেলটা ছিল সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয় চারুলতার শিশু–কিশোরদের জন্য ভিন্ন এক মুহূর্ত। শিশুদের কোলাহলে মুখর চারুলতার প্রাঙ্গণে সেদিন আয়োজন করা হয়েছিল পাঠাভ্যাস জাগানোর এক প্রাণবন্ত আসর। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্ধুসভা আয়োজন করে ‘কিশোর আলো’ বিতরণ অনুষ্ঠান। মূল লক্ষ্য, নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি ও পত্রিকা পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা।
বেলা তিনটায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে শিশু–কিশোরদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জনপ্রিয় ম্যাগাজিন কিশোর আলো। তাদের সঙ্গে প্রাণবন্ত আলোচনায়ও মেতে ওঠেন বন্ধুসভার সদস্যরা। কীভাবে প্রথম আলো কাজ করে, কিশোর আলো বা কিআ কী ধরনের ম্যাগাজিন এবং বন্ধুসভা কীভাবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে—এসব বিষয় সহজ ভাষায় বোঝান তাঁরা। শিশু–কিশোরেরা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং কৌতূহলী হয়ে নানা প্রশ্ন করে।
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উপদেষ্টা ফাহিম উদ্দিন জানান, কিশোর আলো জ্ঞান, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও ইতিবাচক চিন্তার চর্চার জায়গা। তিনি বলেন, ‘এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা শিশু–কিশোরদের পত্রিকা ও ম্যাগাজিনের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছি। পত্রিকার নতুন পাঠক সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের এই ভালো কাজ।’
যুগ্ম সম্পাদক মাসুদ রানা শিশুদের জন্য কিআ থেকে কিছু লেখা পড়ে শোনান। তাঁর কণ্ঠে গল্প ও প্রবন্ধের টুকরা শুনে শিশুরা মুগ্ধ হয়ে যায়। অনেকে আগ্রহভরে পৃষ্ঠা উল্টে দেখে প্রশ্ন করে, ‘আমরাও কি লিখতে পারব?’ এই আগ্রহই ছিল সবচেয়ে বড় সাফল্য।
মাসুদ রানা বলেন, ‘শিশু–কিশোরেরা কিশোর আলো বা অন্য কোনো ম্যাগাজিনের সঙ্গে আগে পরিচিত ছিল না। আমাদের উদ্যোগের মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছে যে কিশোর আলো নামক একটি ম্যাগাজিন আছে, যা তাদের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে, লেখালেখিতে উৎসাহ দেয়।’
শেষে শিশু–কিশোরদের মধ্যে টিফিন বিতরণ করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। প্রায় ১৫০ জন শিশু–কিশোরের হাতে তুলে দেওয়া হয় কেক, ওয়েফার ও বিস্কুট। হাসিখুশি মুখে তারা ঘরে ফেরে, হাতে কিশোর আলো—মনভরা আনন্দ আর কৌতূহল নিয়ে।
সভাপতি ইব্রাহিম তানভীর বলেন, ‘বন্ধুসভার প্রতিটি উদ্যোগই ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের অংশ। আজকের এই শিশু–কিশোরেরাই আগামী দিনের পাঠক, লেখক, চিন্তক। তাদের মননে পাঠাভ্যাসের বীজ বপন করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। চারুলতার বিকেলটা তাই শুধু একটি ম্যাগাজিন বিতরণের দিন নয়—এটি ছিল ভবিষ্যতের পাঠক তৈরির এক ক্ষুদ্র, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। যে বিকেলটিতে শব্দ, গল্প, আর স্বপ্ন মিলে গিয়েছিল শিশুমনের উচ্ছ্বাসে।'
বন্ধু, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা