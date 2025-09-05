ঝিনাইদহ বন্ধুসভা
আমাদের পৃথিবী হবে সবুজ শ্যামল
ঝিনাইদহ জেলার চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় সাড়ে তিন হাজার গাছের চারা রোপণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেছে ঝিনাইদহ বন্ধুসভা। ‘আমাদের পৃথিবী হবে সবুজ শ্যামল’ স্লোগানে গত ১৩ জুলাই থেকে শুরু হওয়া মাসব্যাপী এ কর্মসূচি চলে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত। ‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে কর্মসূচিতে গাছের চারা দিয়ে সহযোগিতা করেছে BAT–ব্যাট।
প্রায় সাড়ে তিন হাজার গাছের মধ্যে মোশাররফ হোসেন-সালেহা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫০০, মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫০০, মধুপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০০০ এবং মধুপুর দাখিল মাদ্রাসায় ৭০০-এর অধিক চারা রোপণ করা হয়। এ ছাড়া বন্ধুসভার বন্ধু, উপদেষ্টা ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয় আরও প্রায় ৫০০ চারা। বিদ্যালয়ের মাঠ, রাস্তার ধারে ও ফাঁকা জায়গায় চারা রোপণের পাশাপাশি পরিচর্যার ব্যবস্থাও করেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
মোশাররফ হোসেন-সালেহা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাছরিন আক্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘স্বপ্ন ছিল স্কুলটিকে সবুজ গাছপালায় ভরিয়ে ফেলার। সেই স্বপ্ন আজ আপনাদের মাধ্যমে অনেকটাই পাখা মেলে দাঁড়াতে শুরু করল।’
দ্বিতীয় ধাপে ঝিনাইদহ বন্ধুসভার বন্ধুরা হিরাডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মধুপুর সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দেন। এ সময় চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফি একটি পেয়ারাগাছ পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে, ‘আমি গাছটা আমাদের বাড়িতে লাগাব। এটাতে ঠিকমতো পানি দিয়ে যত্ন করে বড় করব। ফল হলে বাড়ির সবাই একসঙ্গে খাব।’
মধুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডালিয়া খাতুন বলেন, ‘প্রকৃতিতে গাছের ভূমিকা অপরিসীম। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আমরা গাছ থেকে পাই। তাই আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।’
ঝিনাইদহ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি আবু রেজা ইমরান ও বর্তমান সভাপতি বিপাশা খাতুন জানান, এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি উৎসর্গ করা হয়েছে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের নামে। এ সময় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ও আহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
শেষ ধাপে মধুপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মাদ্রাসার এক শিক্ষক বলেন, ‘একটি বৃক্ষ একজন মানবিক মানুষের মতো। মানবিক মানুষ যেমন সমাজকে সুন্দর করে তোলে, তেমনি প্রতিটি বৃক্ষও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’
মাসব্যাপী এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রচার সম্পাদকসহ বন্ধুসভার বন্ধু, উপদেষ্টা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা।
অর্থ সম্পাদক, ঝিনাইদহ বন্ধুসভা