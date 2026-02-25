পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক
কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর অভিষেক অনুষ্ঠান করেছে পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা। ২২ ফেব্রুয়ারি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতেই উপদেষ্টাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বন্ধুরা। এ সময় উপদেষ্টারা নতুন কমিটির উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। উপস্থিত ছিলেন পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির উপাচার্য চিত্তরঞ্জন মিশ্র, উপদেষ্টা আতিকুর রহমান, নাজমুল হক, মাহবুব হাসান খান, সাব্বির হাসান ও ইউনিভার্সিটি উপপরিচালক (জনসংযোগ ও প্রশাসন) জাহেদুল আলম।
আলোচনা পর্ব শেষে পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সিফাত সাদিকের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জান্নাত ঐশি। সাধারণ সম্পাদক নিগম সেনের পরিচালনায় সভা শেষে পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬ প্রকাশ করেন সভাপতি তুষার চন্দ্র।