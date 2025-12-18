মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্ব, আত্মপরিচয়ের ভিত্তি

কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা
মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অস্তিত্ব, আত্মপরিচয়ের ভিত্তি
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির সূর্যসন্তান শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৬ ডিসেম্বর ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অবস্থিত স্বাধীনতা স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়।
কর্মসূচিতে অংশ নেন কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সদস্যরা। পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে তাঁরা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী লাখো শহীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানান।
পরে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঢাকা জেলা ইউনিটের সাবেক ডেপুটি কমান্ডার মো. সাহাবুদ্দিনসহ একাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধা। বক্তারা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বিজয়ের গভীর তাৎপর্য এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, ইতিহাসচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়—এটি আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তি।
কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অর্ণব সাইফুল বলেন, ‘১৯৭১ সালের এই দিনে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আমরা দেশকে এগিয়ে নিতে পারি।’
বন্ধু গৌতম বড়ুয়া বলেন, ‘এত দিন মুক্তিযুদ্ধের গল্প টেলিভিশন ও বইয়ে পড়েছি, আজ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সরাসরি সেই যুদ্ধদিনের কথা শুনে আমরা অভিভূত। তাঁদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ আমাদের নতুন করে বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনুপ্রাণিত করবে।’
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের দুর্যোগ ও ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক সায়মন চৌধুরী, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি তানজিমা নুসরাত, সহসভাপতি নাজিউল্লাহ ভূইয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামসুন নাহার, সাবেক সভাপতি রেবেকা সুলতানা, বইমেলা সম্পাদক রানা হামিদ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তানভীর, প্রচার সম্পাদক মাহিমুন কবির, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক গৌতম বড়ুয়া, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সিমন, কার্যনির্বাহী সদস্য বহ্নি শিখাসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা।
শেষে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও সার্বিক উন্নতি কামনায় দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
সহসভাপতি, কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা