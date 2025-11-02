বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের ছোঁয়ায় খুলনা বন্ধুসভা

বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের ছোঁয়ায় খুলনা বন্ধুসভা
নবীন বন্ধুদের বরণ করতে নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে খুলনা বন্ধুসভা। গত ৩১ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যুথির সঞ্চালনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরিচয় পর্বের পর সভাপতি ও উপদেষ্টাদের পক্ষ থেকে নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বন্ধুসভার সদস্যরা। কবিতা, গান ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।
নবীনদের উদ্দেশে সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্ল্যাহ বলেন, ‘আপনি কেন বন্ধুসভা করবেন? আপনার দক্ষতা, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, কমিউনিকেশন স্কিল বৃদ্ধি ও লেখালেখি প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগগুলো বাস্তব জীবনে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বন্ধুসভা দারুণ একটি প্ল্যাটফর্ম।’
উপদেষ্টা মুর্তজা আহমেদ বলেন, ‘নিজেকে মেলে ধরার একটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম বন্ধুসভা। এখান থেকে নিজের জড়তা কাটানো, নেটওয়ার্কিং, পাবলিক স্পিকিংসহ বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজে নিজেকে জড়িত রাখার একটি দারুণ সুযোগ। আশা করছি, তোমরা এটিকে গ্রহণ করবে।’
সভাপতি কাজী মাসুদুল আলম বলেন, ‘বন্ধুসভার বন্ধুরা স্বেচ্ছাশ্রম, মেধা ও সময় দিয়ে যেকোনো প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। এই কাজগুলোর মাধ্যমে বাস্তবিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব গুণাবলির বিকাশ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ করে দেয় বন্ধুসভা।’
নবীন বন্ধু আসফিয়া জান্নাত বলেন, ‘বন্ধুসভায় এসে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে।’
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা উত্তম মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক আসফিক আহমেদ সিদ্দিকী, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জুঁই আক্তার, অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপু রায়, কার্যনির্বাহী সদস্য হাফিজুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক তাসনিম নাহার, বন্ধু হাবিবুর রহমান, আবু বক্কর, জয়ন্ত গাইন, আবু হানিফা, খোস নসিব, মো. কবির, নাসরিন সেঁজুতি, তপন কুমার, দ্বীপ মণ্ডল, মো. সাগর, প্রণয় কৃষ্ণ, ফারিয়া ঝিলাম, রেশমি আক্তার, মুসফিকা মৌমি, ইফফাত কবীর, সাদিয়া আক্তার, মুসলিমা খাতুন, সহজসহ অন্যান্য বন্ধুরা।