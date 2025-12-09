বেগম রোকেয়ার জীবনী নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা
বেগম রোকেয়ার জীবনী নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা
নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবন ও কর্মের ওপর একটি অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত ২৮ নভেম্বর অনলাইনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
কুইজ প্রতিযোগিতাটি নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার মেসেঞ্জার ও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সময় বেঁধে দেওয়া হয় ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল বেগম রোকেয়ার আদর্শ, শিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে আগ্রহী করে তোলা। পাশাপাশি অনলাইন ব্যবহার করে বর্তমান পরিস্থিতিতেও সৃজনশীল শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালু রাখা।
অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের জন্য গুগল ফরমের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। এতে বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম, প্রতিষ্ঠা করা স্কুল ও সংগঠনের ইতিহাস এবং তাঁর জন্ম-মৃত্যুসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্থান পায়। ফরমটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা ঘরে বসেই কুইজে অংশ নেওয়ার সুযোগ পান।
নির্ধারিত সময় শেষে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে বিজয়ীদের নাম নির্বাচন করা হয়। বিজয়ীরা হলেন সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া নূর ও বন্ধু এস এ বিপ্লব। বিজয়ীদের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন পুরস্কৃত করা হবে।
নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস বলেন, ‘বেগম রোকেয়া আমাদের সমাজে নারী শিক্ষার যে ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। প্রযুক্তির এই যুগে আমরা তাঁর ভাবনাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই অনলাইন কুইজের উদ্যোগ নিয়েছি। অংশগ্রহণকারীদের বিপুল সাড়ায় আমরা সত্যিই আনন্দিত।’
সাংস্কৃতিক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা