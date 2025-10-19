একটি ভালো কাজ
শহরের বিভিন্ন স্থানে জেব্রা ক্রসিং এঁকে দিল নওগাঁ বন্ধুসভা
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচি করেছে নওগাঁ বন্ধুসভা। এর অংশ হিসেবে পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পারাপার নিশ্চিত করতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও স্কুলের সামনে জেব্রা ক্রসিং এঁকে দিয়েছেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
১৭ ও ১৮ অক্টোবর এই কর্মসূচি পালন করা হয়। বন্ধুরা শহরের কাজির মোড়ে প্রধান সড়ক, নওগাঁ জিলা স্কুলের সামনের সড়ক, নওগাঁ জেলা মডেল মসজিদের পাশের সড়ক, নওগাঁ সেন্ট্রাল গালর্স হাইস্কুল ও নওগাঁ বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনের সড়কে জেব্রা ক্রসিং এঁকে দেন।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ বন্ধুসভার সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, সহসভাপতি সানম সাব্বির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, কার্যনির্বাহী সদস্য খালেকুজ্জামান আনসারীসহ অন্য বন্ধুরা। এ কাজে সহযোগিতা করেন শিল্পী বাবু সরদার ও জিয়াউল হাসান।
সহসাংগঠনিক সম্পাদক, নওগাঁ বন্ধুসভা