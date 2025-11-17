ভাসানী ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের বজ্রকণ্ঠ

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
ভাসানী ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের বজ্রকণ্ঠ
মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন উপমহাদেশের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও মানবমুখী রাজনীতির এক উজ্জ্বল প্রতীক। বাংলার মাটি, মানুষের দুঃখ-বেদনা, শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস তাঁকে গড়ে তুলেছিল নিপীড়িত জনতার অক্লান্ত অধিকার-সংগ্রামী হিসেবে। দরিদ্র, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের মুক্তির রাজনীতিকে তিনি আজীবন নিজের আদর্শ ও কর্মধারায় ধারণ করেছেন। তাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের প্রতি ঘৃণা সব ক্ষেত্রেই ভাসানী হয়ে উঠেছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের বজ্রকণ্ঠ।
কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কেবল রাজনৈতিক নয়, ছিল সামাজিক মুক্তির এক জাগরণ। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা এবং শোষণবিরোধী গণ–আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে তিনি দেখিয়েছেন সাহস, দূরদৃষ্টি ও মূল্যবোধনির্ভর নেতৃত্ব। ১৯৫৭ সালের কাগমারী সম্মেলনে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক উচ্চারণ কেবল প্রতিবাদ নয়—ছিল মানুষের স্বাধীনচেতা অস্তিত্বের ঘোষণা, যা তাঁকে জনতার হৃদয়ে ‘মজলুম জননেতা’ হিসেবে চিরস্থায়ী মর্যাদা দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টিতেও তিনি ছিলেন এক অনিবার্য শক্তি।
১৬ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো ময়মনসিংহ অফিসে মাওলানা ভাসানীর জীবন ও কর্ম নিয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করেছে বন্ধুসভা। ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় পাঠচক্রে বন্ধুরা ভাসানীর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
মেহেদী হাসান বলেন, ‘মাওলানা ভাসানী শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি ছিলেন এ দেশের মানুষের মুক্তিচিন্তার অদম্য প্রেরণা। তাঁর মানবিকতা, ন্যায়বোধ ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সাহস আজও আমাদের পথ দেখায়।’
উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘মাওলানা ভাসানীর সংগ্রাম ছিল মানুষের অধিকার ও ন্যায়ের জন্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন অবস্থান আজও আমাদের শেখায় কীভাবে সত্যের পক্ষ নেওয়া যায়।’
সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘মাওলানা ভাসানীর জীবন আমাদের শেখায় সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার রাজনীতি কাকে বলে। এই পাঠচক্র আমাদের চিন্তা, শুভবোধ ও সংগঠনের যাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করল।’
পাঠচক্র শেষে পরবর্তী সাংগঠনিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বন্ধু রনি চন্দ্র দাস, খাইরুল তাহসিন, বোরহান উদ্দিন ও ফারহান তানভীরসহ অন্যরা।
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা