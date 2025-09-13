কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভা
কিশোরগঞ্জে ৭ শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে গাছের চারা বিতরণ
পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় সচেতনতা গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করেছে কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভা। এর অংশ হিসেবে ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্সের সহযোগিতায় ১১ সেপ্টেম্বর দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাত শতাধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে আম ও নিমগাছের চারা বিতরণ করেন বন্ধুরা।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুটি হলো কিশোরগঞ্জ সদরের আলহাজ তাজমল খান মডেল হাইস্কুল ও উত্তর মুকসেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে চারা হাতে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এবং যত্নসহকারে চারাগুলো প্রত্যেকের বাড়িতে রোপণ করবে বলে জানায়।
আলহাজ তাজমল খান মডেল হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী রাফি উদ্দিন বলে, ‘আমি দুইটা আম আর নিমগাছের চারা পেয়ে খুবই আনন্দিত। বাড়িতে নিজ হাতে যত্নসহকারে রোপণ করব।’
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশসচেতনতা তৈরি ও সবুজের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করাই এ কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকেরা। কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি মোস্তাফিজ মারুফ বলেন, গাছ লাগানো শুধু পরিবেশের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাস ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ একটি কার্যকর উপায়। তাই কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভা প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের এমন কর্মসূচির আয়োজন করে আসছে।
কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ তাজমল খান মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তসলিমুর রহমান খান, উত্তর মুকসেদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম, নেত্রকোনার কেন্দুয়া শাখার ব্র্যাক কর্মকর্তা মোরাদ খান, কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নুসরাত জাহান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তায়্যিবা আফরোজ, প্রচার সম্পাদক ফাহিম ইশরাক, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক নুসরাত লাবণী প্রমুখ।
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কিশোরগঞ্জ বন্ধুসভা