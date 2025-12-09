কার্যক্রম

কাতার বন্ধুসভার উদ্যোগে ফিফা আরব কাপের টিকিট বিতরণ

বন্ধুসভা ডেস্ক
ফিফা আরব কাপের টিকিট হাতে প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

কাতারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফিফা আরব কাপ ২০২৫। ৬ ডিসেম্বর মুখোমুখি হয় বাহরাইন বনাম আলজেরিয়া। সৌহার্দ্যের নিদর্শন হিসেবে ম্যাচটির টিকিট বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে বিতরণ করে কাতার বন্ধুসভা।

বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলামের সহযোগিতা এবং কাতার বন্ধুসভার সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশি পরিবার ও বন্ধুসভার সদস্যদের মধ্যে এসব শুভেচ্ছা টিকিট তুলে দেওয়া হয়।

কাতারে বসবাসরত বাংলাদেশি পরিবার ও বন্ধুসভার সদস্যদের মধ্যে এসব শুভেচ্ছা টিকিট বিতরণ করা হয়।

টিকিট পেয়ে সবাই আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁরা বলেন, দেশের বাইরেও এ ধরনের উদ্যোগ প্রবাসীদের মধ্যে বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে এবং সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে একত্র হওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

বন্ধুসভার উপদেষ্টা আবজল আহমেদ বলেন, ‘কমিউনিটির কল্যাণে ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন অব্যাহত থাকবে।’

সিরাজুল ইসলাম সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশে থাকা আমাদের দায়িত্ব। আর এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছে, এটাই আমাদের বড় পাওয়া।’

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন