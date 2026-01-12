রউফুল আলমের ‘একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়’ বই নিয়ে পাঠচক্র

নোবিপ্রবি বন্ধুসভা
রউফুল আলমের ‘একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়’ বই নিয়ে পাঠচক্র
রউফুল আলম রচিত ‘একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে নোবিপ্রবি বন্ধুসভা। ৮ জানুয়ারি বিকেলে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ভবনের নিচতলায় এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্র শেষে সাংগঠনিক সভায় অংশ নেন বন্ধুরা।
বইটিতে একটি রাষ্ট্র কীভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, আবার ভুল সিদ্ধান্ত, অব্যবস্থাপনা ও দায়হীনতায় কীভাবে পিছিয়ে পড়ে—সেসব বিষয় সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠচক্রে বইটির বিভিন্ন অংশ পাঠের পর দেশ, শিক্ষা, নেতৃত্ব, নাগরিক দায়িত্ববোধ ও সামাজিক সচেতনতার গুরুত্ব নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা নিয়ে রউফুল আলমের বক্তব্যগুলো বন্ধুরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন।
আলোচনায় উঠে আসে আমাদের দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কষ্ট, সেশনজট, আবাসনসংকট, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার চিত্র, যা বইটির বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনের এক শক্ত সংযোগ তৈরি করে।
সাধারণ সম্পাদক সানজিদ মুনতাসীর বলেন, ‘এ ধরনের পাঠচক্র শুধু বই পড়ার অভ্যাসই গড়ে তোলে না, বরং আমাদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করতেও এমন আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ইতু রানী কুড়ি, সাংগঠনিক সম্পাদক জুঁই চৌধুরী, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সানজিদা রিয়া, প্রশিক্ষণ সম্পাদক স্বপ্নিল পাল তুর্য, বন্ধু শারমিন আক্তার, সিফাত রহমানসহ নবগঠিত কমিটির অন্য সদস্য ও বন্ধুরা।
সহসভাপতি, নোবিপ্রবি বন্ধুসভা