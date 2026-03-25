ঈদের মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার অঙ্গীকার

ঈদের মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার অঙ্গীকার
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে’ সাহিত্যকর্ম নিয়ে পাঠচক্র করেছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। ২২ মার্চ রাত ৯টায় ভার্চ্যুয়ালি এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে অংশগ্রহণকারীরা গানটির রচয়িতার ভাবনা ও বার্তা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় উঠে আসে, গানটি শুধু ঈদের আনন্দের কথা বলে না; বরং এক মাসের সংযম, আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের পর মানুষের মধে৵ ভালোবাসা ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানায়। বিশেষ করে ‘আপনাকে আজ বিলিয়ে দে’ অংশটি সমাজে দান ও মানবিকতার গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে বলে জানান একজন বন্ধু।
আলোচনায় আরও উঠে আসে—ঈদের প্রকৃত শিক্ষা হলো নিজের আনন্দকে সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো; যেটি কবি এই সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন দারুণভাবে।
সাধারণ সম্পাদক মোহসিনা রহমান বলেন, ‘এই সংগীত ছাড়া যেন মনে হয় ঈদ অপরিপূর্ণ, শুনে ফিরে যাই শৈশবের স্মৃতিতে।’
কবির এই সাহিত্যকর্মের গভীর বিশ্লেষণ ও ভূয়সী প্রশংসা করেন সভাপতি জাহিদ হাসান। পাঠচক্রের শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা ঈদের এই মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
পাঠচক্র সঞ্চালনা করেন ম্যাগাজিনবিষয়ক সম্পাদক কাউছার আহমেদ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু সাইফ উদ্দিন, হাসান করিম, ফারজানা, আবু তালহা, ইসনাইন ও মাহিন ফয়সাল প্রমুখ।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, ববি বন্ধুসভা