কম্বল পেয়ে খুশি কিরণ বালারা

নীলফামারী বন্ধুসভা
কম্বল পেয়ে খুশি কিরণ বালারা
‘হামরা গরিব মাইনষি। ঠান্ডাতে হামরা মরি যায়ছি, হামাক কাহো দ্যেখে না। না চাইতে তোমরা দিনেন। তোমার ভালো হইবে।’ নীলফামারী বন্ধুসভার উদ্যোগে কম্বল পেয়ে এভাবেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন সদর উপজেলার ইটাখোলা ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের টেপা বর্মণ (৮০)।
১৩ জানুয়ারি দুপুর ১২টার দিকে নীলফামারী শহরের বড় মাঠে (টাউন ক্লাব মাঠ) টেপা বর্মণসহ ২৫০ শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। আইডিএলসি ফিন্যান্স পিএলসির সৌজন্যে এবং প্রথম আলো ট্রাস্টের সহযোগিতায় এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
কয়েক সপ্তাহ ধরে নীলফামারীতে ঘন কুয়াশা ও কনকনে শীত অনূভূত হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার সূর্যের দেখা মেলায় শীতের তীব্রতা কিছুটা কম ছিল। ঝলমলে রোদে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কম্বল নেন শীতার্তরা।
ইটাখোলা ইউনিয়নের কবিরাজপাড়ার অশীতিপর হেমন্ত রায় কম্বল হাতে পেয়ে বলেন, ‘তিন বছর আগত তোমরা মোক এখান (একখানা) কম্বল দিছিনেন। ওইখান ছিঁড়ি গেইছে। মোক আর কাও এখান কম্বল দেয় নাই। এখান উড়ি (গায়ে দিয়ে) এনা আরাম হইবে।’
ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের কিরণ বালা (৮০) বলেন, ‘কম্বলখান পেয়া মোখ খুশি নাগেছে। এখান উড়ি আইতোত নিন্দির (ঘুমাতে) পারিম।’
খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের সন্ন্যাসীতলা গ্রামের তুলসী বালা (৮৫) বলেন, ‘কয় দিন থাকি সুজ্জের (সূর্য) মুখ দ্যাখো নাই। জাড়ের ঠেলাত ঘর থাকি বেড়ের পাও নাই। তোমার দেওয়া কম্বলখান প্যায়া খুব উপকার হইলো। দুই–তিন বছর আগত তোমরা মোখ এখান কম্বল দিছিনেন, আইজ ফির তোমরায় দিনেন। তোমরা যে মুশুরি (মশারি) দিছেন, ওই মুশুরিতে থাকো মুই।’
টুপামারী ইউনিয়নের দোগাছি গ্রামের সাহেব আলী (৪৫) বলেন, ‘তিন বছর আগত তোমরা এখান কম্বল দিছিনেন, আইজ ফির তোমরায় দিনেন। এ ছারা মোখ কাহো কম্বল দেয় নাই। এখান প্যেয়া মোর খিব উপকার হইলো।’
এর আগে দুই দিন ধরে এলাকায় ঘুরে প্রকৃত শীতার্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করেন নীলফামারী বন্ধুসভার সদস্যরা। শীতার্তদের নামের তালিকা করে তাঁদের হাতে কম্বলের স্লিপ তুলে দেন। তালিকায় ছিলেন বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশুরা। সেই স্লিপ হাতে সদরের পলাশবাড়ি, টুপামারী, ইটাখোলা, খোকশাবাড়ি, কুন্দপুকুর ও পৌর এলাকার শীতার্ত মানুষেরা শহরের বড় মাঠে জড়ো হন।
নীলফামারী বন্ধুসভার সভাপতি রুবি আক্তারের সঞ্চালনায় কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন নীলফামারী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. গোলাম রব্বানী।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও টাউন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. জুলফিকার আলী, পঞ্চপুকুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. বাবুল হোসেন, নীলফামারী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নূর আলম, প্রথম আলোর নীলফামারী প্রতিনিধি মীর মাহমুদুল হাসান, বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি সুধীর রায়, সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায়, শীতবস্ত্র বিতরণ কমিটির আহ্বায়ক মীর সাদিক হোসেন প্রমুখ।