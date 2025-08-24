জিপিএ-৫ এর সিঁড়ি ধরে গোটা বিশ্বকে জয় করতে হবে

ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা
জিপিএ-৫ এর সিঁড়ি ধরে গোটা বিশ্বকে জয় করতে হবে
‘জিপিএ-৫ এর সিঁড়ি ধরে গোটা বিশ্বকে জয় করতে হবে। ভালোটা গ্রহণ ও মন্দটা বর্জন করতে হবে। নিজের মধ্যে সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। আর নিজে বিনয়ী হতে হবে। তবেই তুমি মানুষ হয়ে উঠবে।’
ঠাকুরগাঁওয়ে শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন বক্তারা। ১৮ আগস্ট শহরের রুহুল আমিন মিলনায়তনে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। ‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগানে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম আলোর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। অংশ নেন জেলার ৯৯৬ শিক্ষার্থী।
ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার বন্ধু মুহাইমিনুর রহমান ও প্রাপ্তি সারোয়ারের সঞ্চালনায় সকাল ১০টায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রথম আলোর ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি মজিবর রহমান খান উপস্থিত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানান। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দেওয়া প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। মজিবর রহমান খান শিক্ষার্থীদের সত্য তথ্য জানতে প্রথম আলো, কিশোর আলো ও বিজ্ঞানচিন্তা পড়ার পরামর্শ দেন এবং বন্ধুসভার সঙ্গে যুক্ত হতে আহ্বান জানান।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সাবেক উপপরিচালক মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ‘তোমরা শিক্ষার একটা ধাপ শেষ করছ। তোমরা এখন শুধু বাংলাদেশের নাগরিক না, এখন বৈশ্বিক নাগরিক। তোমাদের এখন নিজেদের দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করলে চলবে না, উন্নত সব দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। তাদের সঙ্গে তোমাকে যদি প্রতিযোগিতায় টিকতে হয়, তাহলে নিজেদের সেই মান অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।’
ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার সেনুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল মাজেদ বলেন, ‘পাঠ গ্রহণ তখনই সহজ হয়েছে, যখন সেখানে আনন্দ ছিল। আমি গানে গানে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখাতে চেয়েছি। আমি সফলও হয়েছি। স্বপ্ন দেখলে সেটা সফল হয়। তোমরা বড় স্বপ্ন দেখবে তবেই জীবনে সফল হবে। কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা থাকলে কেউ দমাতে পারবে না।’
ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রাঙ্গাটুঙ্গী ইউনাইটেড ফুটবল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা তাজুল ইসলাম বলেন, ‘এই জিপিএ-৫ পাওয়াকে নিজের জীবনের সিঁড়ি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের ভালোটা গ্রহণ ও মন্দটা বর্জন করতে হবে। নিজের মধ্যে সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তবেই তুমি মানুষ হয়ে উঠবে।’
জাতীয় নারী ফুটবল দলের খোলোয়াড় মোছা. সাগরিকা ও কোহাতি কিসকু সবার কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, ‘আমরা শপথ করেছি শুধু এশিয়া কাপে নয়, বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে বিশ্বকাপের আসরে নিয়ে যাব। আপনাদেরও আমাদের দেশকে ভালো কিছু দেওয়ার শপথ করতে হবে।’
প্রথম আলো রংপুরের সাবেক নিজস্ব প্রতিবেদক আরিফুল হক বলেন, ‘তোমাদের শুধু জিপিএ-৫ পেলেই হবে না। দেশের জন্য কথা বলতে হবে। মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে হবে। তোমরা অভিভাবকদের অবাধ্য হবে না আর শিক্ষকদের সম্মান করবে। পাঠ্যক্রমের বাইরে সৃজনশীল কিছু অর্জন করতে হবে। কারণ, তোমরাই বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে।’ এ সময় মিথ্যা, মুখস্থ ও মাদকের বিরুদ্ধে শপথ পাঠ করান তিনি।
আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চলে বন্ধুসভার সদস্য ও কৃতী শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।
বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার লাহিড়ী থেকে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে আসে হাফসা মনি। সে লাহিড়ী গার্লস উচ্চবিদ্যালয় থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পেয়েছে। সে বলে, ‘এই আয়োজনে অংশ নিতে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। এখানে এসে বেশ ভালো লাগছে।’
জেলা শহর থেকে হরিপুর উপজেলার দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার। সেই উপজেলার শিক্ষার্থী রায়হানুল ইসলাম এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে জিপিএ–৫ পেয়েছে। রায়হান বলে, ‘গোটা জেলার শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে আসবে। তাদের সঙ্গে পরিচয় হবে। এই লোভ সামলাতে পারিনি। তাই ভোরেই রওনা হয়েছি।’
ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভার সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘আমরা কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিয়ে নিজেরাই গর্বিত হই।’ আরও বক্তব্য দেন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শারার চৌধুরী, সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পৃথ্বিব সরকার এবং অভিভাবকদের মধ্যে রানীশংকৈল উপজেলার সফিকুল ইসলাম ও ঠাকুরগাঁও শহরের মিরা ফাতেমা।
অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শিহাব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাবেয়া আপেল ও আজিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক রাদ শাহামাদ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক এম মারুফ হাসান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক সিয়ামুর রশিদ, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মিথিলা আক্তার, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তপু রায়, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন, প্রচার সম্পাদক এস এম আলিফ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক সিফাতুল সাদ, বন্ধু এন্তাজ আলী, মারজান, আল নাফিস, তাকিয়া, রিফাত হোসেন প্রমুখ।
