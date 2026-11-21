মৌলভীবাজারে বিশেষ শিশুদের নিয়ে প্রথম আলোর জন্মদিন
প্রথম আলোর ২৮তম জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মৌলভীবাজার বন্ধুসভা। শিশুদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করা ও তাদের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।
১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার বন্ধুসভার উপদেষ্টা আকমল হোসেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষক, বন্ধুসভার সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে আনন্দমুখর ও হৃদয়স্পর্শী।
আয়োজকেরা বলেন, আনন্দ ও ভালোবাসা সবার জন্য। সমাজের প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে চলাই বন্ধুসভার অঙ্গীকার।