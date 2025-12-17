কার্যক্রম

বিজয় দিবসে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পুষ্পস্তবক অর্পণ

লেখা:
ইমরান নাজির
নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পুষ্পস্তবক অর্পণছবি: বন্ধুসভা

মহান বিজয় দিবসে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় চাষাড়ায় অবস্থিত বিজয়স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বন্ধুরা।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বন্ধুসভার উপদেষ্টা রফিউর রাব্বি ও মজিবুল হক পলাশ বিজয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তাঁরা নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শেষে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। কুইজে বিজয়ী হয়েছেন সহসভাপতি জহিরুল ইসলাম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সুমাইয়া নুর ও বন্ধু এস এ বিপ্লব।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও সভাপতি। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ভবানী শংকর রায়, উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস, সভাপতি নয়ন আহমেদ, বন্ধু ধীমান সাহা জুয়েল, এস এ বিপ্লব, আবুল কাশেম, বোরহান উদ্দিন, মাইনুল ইসলাম প্রমুখ।

মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা

