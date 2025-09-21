জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্র করেছে জামালপুর বন্ধুসভা। ১৯ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় অনলাইনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র; যিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন এবং সাধারণ মানুষের সহজসরল জীবনযাত্রাকে অমর করে গেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম, মানবজীবনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।
‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি কালজয়ী সামাজিক উপন্যাস, যা ১৯৪০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে লেখক তাঁর চিরায়ত প্রকৃতিপ্রেমী সত্তা থেকে কিছুটা সরে এসে মানব জীবনের জটিলতা, সংগ্রাম ও স্বপ্নের এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরেছেন।
উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাজারী ঠাকুর, একজন মধ্যবয়স্ক ব্রাহ্মণ রাঁধুনি। সে রানাঘাটের রেলস্টেশনের কাছে বেচু চক্রবর্তীর একটি ছোট হোটেলে কাজ করে। হাজারীর রান্নার হাত খুবই ভালো, কিন্তু সে বেচু চক্রবর্তী ও হোটেলের ঝি পদ্ম-এর দ্বারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়। শত অবহেলা ও দারিদ্র্যের মধ্যেও তার মনে একটি বড় স্বপ্ন থাকে—নিজের একটি ‘আদর্শ’ হোটেল প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে কোনো ধরনের ভেজাল বা ঠকানো হবে না।
সাংগঠনিক সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা