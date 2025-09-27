সিলেট বন্ধুসভা
শারদ উৎসব রাঙাতে রঙিন উপহার
বাংলার উৎসব মানেই আনন্দ, রং আর মিলনমেলা। উৎসবের সময়ে নতুন কাপড় আনন্দের অন্যতম বড় অনুষঙ্গ হলেও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে তা অনেক সময় স্বপ্নের মতোই থেকে যায়। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রতিবছরের মতো এবারও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে সিলেট বন্ধুসভা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে তারা নতুন কাপড় উপহার দিয়েছে অসচ্ছলদের হাতে, ছড়িয়ে দিয়েছে উৎসবের আনন্দ।
‘রঙিন সুতায় শারদ উৎসব’ শিরোনামে ২৬ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টায় জেলার শিবগঞ্জ সেনপাড়া শ্রী শ্রী গৌড়-গোবিন্দ আখড়ায় এ কর্মসূচি পালিত হয়। এ সময় সিলেট বন্ধুসভার সদস্যরা উপস্থিত থেকে অর্ধশতাধিক শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে নতুন কাপড় তুলে দেন।
নতুন পোশাক পেয়ে শিশুদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে উচ্ছ্বাস। ১০ বছর বয়সী সুমী রানী বলে, ‘আমার আজকে যে খুশি লাগে, নতুন জামা পাইছি।’
এক ছোট্ট শিশু জানায়, এবার পূজায় নতুন কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে যাবে। অনেক মজা করবে।
আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে প্রবীণদের মধ্যেও। নতুন কাপড় পেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কমলা সুন্দরী দেবী বলেন, ‘আমাদের মতো মানুষদের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা। দুর্গাপূজায় বাচ্চাদের নতুন কাপড় কিনে দেওয়া তো স্বপ্নের মতো। সিলেট বন্ধুসভার এই মহৎ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।’
সিলেট বন্ধুসভা পঞ্চমবারের মতো ‘রঙিন সুতোয় শারদ উৎসব’ পালন করেছে। এই আয়োজন সমাজের বঞ্চিত মানুষদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করার এক আন্তরিক প্রয়াস। সিলেট বন্ধুসভার কার্যনির্বাহী সদস্য প্রত্যাশা তালুকদার বলেন, ‘প্রতিবছরের মতো এ বছরও এই আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সমাজের মানুষের পাশে থাকার এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।’
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু দেব রায় সৌমেন, শ্রেয়ান ঘোষ, প্রত্যাশা তালুকদার, সমীর বৈষ্ণব, প্রিতম তালুকদার, সমরজিৎ হালদারসহ অন্য বন্ধুরা।