গাজীপুর বন্ধুসভার বন্ধু–আড্ডা ও সাংগঠনিক বৈঠক
বন্ধুদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় করতে বন্ধু–আড্ডা ও সাংগঠনিক বৈঠক করেছে গাজীপুর বন্ধুসভা। ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলা শহরের অদূরে ফাওকালে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতেই সমবেত কণ্ঠে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ গানটি পরিবেশন করেন সবাই। সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেনের সঞ্চালনায় বন্ধুরা তাঁদের নিজের একটি করে প্রতিভার কথা বলেন।
নবীন বন্ধু ইমরান হোসেন জানান, তিনি দুটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও লেখালেখি করেন। বন্ধুসভার কোনো প্রকাশনা হলে কাজ করতে চান।
বন্ধুদের উদ্দেশে আরিফ হোসেন বলেন, ‘সামনে অনেকগুলো অনুষ্ঠান আছে। আমরা চাই বন্ধুরা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরুক। আমাদের বন্ধুরা শিখুক।’
বন্ধু নাজমুল হোসেন বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে কবিতা আবৃত্তি এবং স্টেজ প্রোগ্রাম করতে ভালোবাসি।’
প্রচার সম্পাদক সামিউল ইসলাম সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিখো-প্রথম আলো জিপিএ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান নিয়ে পর্যালোচনা করেন। একে একে অন্য বন্ধুরাও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।
আসন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক পারভেজ হোসেন।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, বন্ধু ইসমাইল হোসেন, রাবেয়া আক্তার, তাসনীম তাজ, মেহেদী হাসান, হাকিম পাঠান, তামিম, ইভা আক্তার, সিয়াম হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, গাজীপুর বন্ধুসভা