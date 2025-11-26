কার্যক্রম

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা

‘হাসন রাজার গান আমাদের লোকসংস্কৃতির হৃদয়ভূমি’

লেখা:
মোহাম্মদ খালিদ হাসান
ময়মনসিংহ বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

বাংলা লোকসংগীতের অমর পুরুষ ও মরমি ভাবধারার উজ্জ্বল প্রতিনিধি হাসন রাজা। সুনামগঞ্জ জেলার খ্যাতনামা সাবেক জমিদার পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী ও মাতা হুরমত জমদ্দার। শৈশবে জমিদারি ঐশ্বর্য, ভোগ-বিলাস ও ক্ষমতা তাঁর জীবনযাপনের অংশ হলেও তরুণ বয়সেই জীবনের গভীর দুঃখ-অনুভব ও পারিবারিক বিপর্যয় তাঁকে অন্তর্মুখী করে তোলে। এই অভিজ্ঞতার পর তিনি সম্পূর্ণ বদলে যান। ভোগবিলাস ত্যাগ করে সরলতা, মানবপ্রেম, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও ঈশ্বরসচেতন জীবন হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

ধারণা করা হয়, হাসন রাজার রচিত গানের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এসব গানের ভাষা সহজ, মাটি-গন্ধমাখা, কিন্তু গভীর আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘হাসন উদাস’, ‘সৌম্যবাণী’, ও ‘হাসন রাজা সংকলন’।

১৯ নভেম্বর সকালে প্রথম আলো ময়মনসিংহ অফিসে মরমি কবি হাসন রাজার জীবন ও দর্শন নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে বন্ধুসভা। বন্ধু বোরহান উদ্দিনের সঞ্চালনায় পাঠচক্রে বন্ধুরা হাসন রাজার জীবন, দর্শন, জমিদারি পটভূমি, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করেন।

সঞ্চালক বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘বাংলা লোকসংগীতের অমর পুরুষ হাসন রাজা জমিদারি ঐশ্বর্যের ভেতর বড় হলেও জীবনের গভীর দুঃখ-অনুভব তাঁকে মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পথে নিয়ে যায়। ব্যক্তিগত আঘাতের পর তিনি ভোগবিলাস ছেড়ে মানুষের কল্যাণ, সরলতা ও ঈশ্বরসচেতন জীবনকে নিজের পথ হিসেবে বেছে নেন।’

পাঠচক্র শেষে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুরা।

বন্ধু খাইরুল বাসার বলেন, ‘হাসন রাজার গান আমাদের লোকসংস্কৃতির হৃদয়ভূমি। তাঁর প্রতিটি সুরে মানবপ্রেম, ভক্তি ও আত্ম–অন্বেষণের যে ঢেউ রয়েছে, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। জমিদার হয়েও সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে তিনি সহজ, গভীর ও মরমি ভাষায় তুলে ধরেছেন।’

সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘হাসন রাজার জীবন ও দর্শন আমাদের মানবিকতা, সহমর্মিতা ও আত্মিক উন্নতির পথে ডাকে। তাঁর গান শুধু শিল্প নয়, এগুলো মানুষকে নিজের ভেতরে ফিরে দেখার আহ্বান। আজকের পাঠচক্র সেই উপলব্ধিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে।’

পাঠের আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু মো. উজ্জ্বল, শাহাদাত হোসেন, অনিক চন্দ্র, পারভেজ মাহমুদসহ অন্য বন্ধুরা।

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন