পরিকল্পনা ছাড়া সাফল্য আসে না

চট্টগ্রাম বন্ধুসভা
পরিকল্পনা ছাড়া সাফল্য আসে না
‘চাকরির বাজারে সবচেয়ে বড় শক্তি হলো নতুন কিছু শেখার মানসিকতা। নিয়োগদাতারা শুধু ডিগ্রি নয়, খোঁজে দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং মানসিক দৃঢ়তা। তাই ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে নিজের শক্তি, দুর্বলতা এবং লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।’
চট্টগ্রাম বন্ধুসভার উদ্যোগে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে কথাগুলো বলেন প্রশিক্ষক ইকবাল হোসেন। তিনি আরও বলেন, ‘চাকরি পাওয়াই কেবল লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, নিজেকে উদ্যোক্তায় রূপান্তরের চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিকল্পনা ছাড়া সাফল্য আসে না, প্রস্তুতি ছাড়া সুযোগ কাজে লাগে না।’
২২ আগস্ট বিকেলে প্রথম আলো চট্টগ্রাম অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ করেন বন্ধুসভার বন্ধু ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
এই কর্মশালা বাস্তব জীবনের প্রস্তুতির গুরুত্ব বুঝিয়েছে জানিয়ে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী জয় চক্রবর্তী বলেন, ‘সময় ব্যবস্থাপনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশলগুলো ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে পারব।’
আরেক শিক্ষার্থী নাদিরা সুলতানা বলেন, ‘শিখেছি নিজের শক্তি ও দুর্বলতা চিহ্নিত করাই ক্যারিয়ার উন্নয়নের প্রথম ধাপ। আমি মনে করি আজ অনেকগুলো সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়েছি এবং এখন অনেকটা আত্মবিশ্বাসী।’
আয়োজকেরা জানান, কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল, তরুণদের ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা। যাতে তাঁরা শুধু একাডেমিক ডিগ্রির ওপর নির্ভর না করে বরং নিজের সক্ষমতা ও ব্যক্তিগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। এ ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। কর্মশালার সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন বন্ধু ঊষা বিনতে হোসাইন ও কৌশিক দাশ।
দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা