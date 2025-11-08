কার্যক্রম

খুলনা বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
ফারজানা যুথি
প্রথম আলো খুলনা অফিসে বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠকছবি: খোশ নসিব

বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কর্মসূচির পর্যালোচনা ও আসন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ৭ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যুথি।

২২ নভেম্বর খুলনায় প্রথমবারের মতো এইচএসসি জিপিএ-৫ কৃতী শিক্ষার্থী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে উৎসব আয়োজনের জন্য কমিটি গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়। প্রথম আলোর খুলনা প্রতিনিধি উওম মণ্ডল বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন।

ছবি: খোশ নসিব

সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্লাহ বলেন, ‘আমরা বন্ধুরা অনুষ্ঠানে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেব এবং এই কাজগুলোর মাধ্যমে বাস্তবজীবনে অনেক কিছু শিখতে পারব।’

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রহমাতুল্লাহ, কার্যনির্বাহী সদস্য হাফিজুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপু রায়, অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, বন্ধু দ্বীপ মণ্ডল, আল্ রাইসা, মিতা মাহমুদ, হাসিবুর রহমান, আবু বক্কর, ফারিয়া ঝিলম, সাকিব রেজা, সৌরভ ঘোষসহ অনেকে।

