শরতের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে কাশবনে কবিতা পাঠের আসর

ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা
শরতের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে কাশবনে কবিতা পাঠের আসর
প্রকৃতিতে শরৎকাল বিদায় নিতে যাচ্ছে। এই বিদায়বেলায় বন্ধুদের মনে শরতের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে কবিতা পাঠের আসর করেছে ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা। ১৪ অক্টোবর বিকেলে সদর উপজেলার টাঙ্গন নদের পাড়ের কাশবনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুরুতে প্রথম আলো ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি মজিবর রহমান খান ‘বাংলা সাহিত্যে শরৎ’ বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘শরৎ হলো জীবনের ব্যস্ততার ভেতরে একটুখানি শান্তি খুঁজে নেওয়ার সময়। আবার কারও কাছে অতীতের স্মৃতিজাগানো এক আবহ, যা মানুষকে ফেলে আসা সময়ের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।’
এ সময় বন্ধুরা শরতের সৌন্দর্য তাঁদের মতো করে তুলে ধরেন। আশ্বিনের প্রথম দিনটি নিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পয়লা আশ্বিন’ কবিতা পাঠ করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাবেয়া হাসি। কবিতা পাঠ শেষে তিনি বলেন, ‘ভাদ্রের কাঠফাটা রোদ আর উষ্ণতম প্রকৃতিতে যখন জীবনপ্রাণ ওষ্ঠাগত, ঠিক তখনই যেন আশ্বিন নিয়ে আসে একটুকরা স্বস্তির নিশ্বাস। আশ্বিনের মধ্য দিয়েই যেন প্রকৃতি জানান দেয় শীতের আগমনী রূপ। দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে শুভ্র কাশফুলের সঙ্গে পেঁজা তুলার মতো ভাসমান সাদা মেঘের ভেলার মিতালি চোখে পড়ে আশ্বিনেই।’
সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শিহাব বলেন, ‘প্রকৃতিতে শরতের পরিপূর্ণ রূপ যেন ফুটে উঠে আশ্বিনেই।’
নির্জনতার কবি জীবনানন্দ দাশ। বাংলার প্রকৃতি ও শরতের সার্থক চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যের ‘এখানে আকাশ নীল’ কবিতাটি পাঠ করেন দপ্তর সম্পাদক রুদ্র মহন্ত।
কবি শামসুর রাহমান তাঁর ‘শরৎ আলোর কমল বনে’ কবিতার শব্দমালায় গেঁথেছেন শিউলি ফুলের মালা। কবিতাটি পাঠ করেন বন্ধু মাহফুজা ফারিহা। তিনি বলেন, ‘এই কবিতায় কবি শিউলি ফুল কুড়ানো, শিশিরভেজা পথ পেরিয়ে পুকুরঘাটে বসা, দূরের বনানীর দিকে তাকিয়ে থাকা বা সাঁতার কাটার মাধ্যমে একাকী সময় কাটানোর স্মৃতিচারণা করেছেন।’
কবি নির্মলেন্দু গুণের ‘শরৎ’ কবিতা এবং কবি আল মাহমুদের ‘নীলের শিথানে’ কবিতা পাঠ করেন সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন।
সভাপতি আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘বাংলা কবিতায় শরৎ শুধু প্রকৃতির একটি ঋতুই নয়; বরং মানুষের অনুভূতি, আবেগ, আশা ও স্বপ্নের সঙ্গে মিশে থাকা এক অনন্ত প্রেরণা। কবিতার খাতায় শরৎ ঋতু চিরকালই থেকে যাবে নির্মলতা, স্বপ্ন আর চিরন্তন সৌন্দর্যের এক অমূল্য উপাদান হিসেবে। এই আসর বন্ধুদের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য বিশ্লেষণের সক্ষমতা বাড়াবে।’
কবিতা পাঠের আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান, সাংগনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রচার সম্পাদক মো. আলিফ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক মারুফ হাসান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তপু রায়, বন্ধু এন্তাজ আলী, আল নাফিস, তাকিয়া, রিফাত হোসেনসহ অন্য বন্ধুরা।
পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক, ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা