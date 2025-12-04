আগামীকাল বন্ধুসভার ‘ফ্যাক্ট চেকিং’ কর্মশালা
ডিজিটাল যুগে অনলাইনে ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিকর পোস্ট, মনগড়া ছবি বা ভিডিও শনাক্ত করা এখন এক জরুরি দক্ষতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য তথ্য ছড়িয়ে পড়ে—এর কোনটি সত্য, কোনটি বিভ্রান্তিকর—তা বুঝে ওঠা অনেকের জন্যই কঠিন।
ঠিক এমন পটভূমিতে অংশগ্রহণকারীদের হাতে–কলমে দ্রুত তথ্য যাচাইয়ের কৌশল শেখাতে প্রথম আলো বন্ধুসভা এবং ডিসমিসল্যাব যৌথভাবে দিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করছে। ‘কোয়েশ্চেন এভরিথিং ইউ সি অনলাইন: ট্রেইনিং অন কুইক ফ্যাক্ট-চেকিং অ্যান্ড ভেরিফিকেশন (অনলাইনে যা দেখবেন, প্রশ্ন করবেন: তথ্য যাচাই পদ্ধতিবিষয়ক প্রশিক্ষণ)’ শিরোনামে আগামীকাল শুক্রবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হবে। কর্মশালার সহযোগিতায় রয়েছে দেশি-ফুডস।
সকাল ৯টায় কর্মশালা শুরু হয়ে চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। অংশ নেবেন সারা দেশের নিবন্ধিত বন্ধুরা। সকাল ৯টায় শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন। সাড়ে ৯টায় শুরু হবে উদ্বোধনী পর্ব। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে থাকছে ফ্যাক্ট-চেকিং ও ভেরিফিকেশনের মৌলিক ধারণা; ছবি, ভিডিও ও সোর্স ভেরিফিকেশনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ; ভুয়া তথ্য শনাক্তের কার্যকর টুলস ও কৌশল; সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কনটেন্ট দ্রুত যাচাইয়ের সহজ টিপস। এ ছাড়া কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদ প্রদান করা হবে।
প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন ডিজিটালি রাইটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী, ডিসমিসল্যাবের রিসার্চ অফিসার তৌহিদুল ইসলাম রাসো ও আহমেদ ইয়াসির আবরার। এ ছাড়া আলোচক হিসেবে থাকবেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক সামছুদ্দোহা সাফায়েতসহ জাতীয় পর্ষদের অন্য সম্পাদকেরা।
যাঁরা অনলাইনে ভুল–ভ্রান্ত তথ্য চিনতে চান, সংবাদ, ছবি বা ভিডিও যাচাই করতে দক্ষ হতে চান—তাঁদের জন্য কর্মশালাটি হবে বিশেষ সহায়ক। ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতার এই উদ্যোগ তরুণদের আরও সক্ষম করে তুলবে বলে আয়োজকদের প্রত্যাশা।