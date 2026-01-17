কার্যক্রম

সাতক্ষীরা বন্ধুসভার পাঠচক্রে শরৎচন্দ্রের ‘পরিণীতা’

লেখা:
রাহাতুল ইসলাম
সাতক্ষীরা কালেক্টরেট পার্ক ও ভেষজ উদ্যান চত্বরে বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসর
ছবি: বন্ধুসভা

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘পরিণীতা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে সাতক্ষীরা বন্ধুসভা। ১৬ জানুয়ারি বিকেলে সাতক্ষীরা কালেক্টরেট পার্ক ও ভেষজ উদ্যান চত্বরে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

একই দিন ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী। পাঠচক্রটি তাঁকে উৎসর্গ করা হয়। পাঠ আলোচনায় উঠে আসে প্রেম, আত্মমর্যাদা, সামাজিক শ্রেণিবিভাগ ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে শরৎচন্দ্রের বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি। বন্ধুরা বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে ‘পরিণীতা’ উপন্যাসটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

পাঠচক্র শেষে সাতক্ষীরা বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস বলেন, নিয়মিত পাঠচক্রের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক চেতনাবোধ জাগ্রত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি রাহাতুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক করিমন নেছা, দপ্তর সম্পাদক হৃদিতা আজাদ, অর্থ সম্পাদক জান্নাত আলম, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সুদীপ্ত দেবনাথ, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক তানভীর আহমেদ, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক শারমিন আক্তার, কার্যনির্বাহী সদস্য হোসেন আলী, বন্ধু ইসমাইল হোসেন, সারিকা সুলতানা, শারমিন আক্তার, সিফাত হোসেন, আল আমিন, ফাহিম হোসেন প্রমুখ।

শেষে সভাপতির স্বরচিত কবিতা ‘নীরব বিষণ্নতা’ পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠচক্রের সমাপ্তি ঘটে।

সহসভাপতি, সাতক্ষীরা বন্ধুসভা

