বগুড়ায় অরক্ষিত রেলক্রসিং: বন্ধুসভার উদ্যোগে সচেতনতা কর্মসূচি

লেখা:
আল্ গালিব খাঁন
বগুড়া বন্ধুসভার একটি ভালো কাজছবি: নকিব হাসান

বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের ওয়াপদা গেট–সংলগ্ন রেলক্রসিংটি দীর্ঘদিন ধরে কোনো রক্ষাকবচ ছাড়াই খোলা অবস্থায় রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসঘেঁষা এই ক্রসিং বহুদিন ধরে প্রাণঘাতী ঝুঁকির সৃষ্টি করছে। সর্বশেষ চলতি বছরের ৬ জুলাই ট্রেনে কাটা পড়ে কলেজের এক শিক্ষার্থী প্রাণ হারান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে এমন ঝুঁকিপূর্ণ রেলক্রসিং নিয়ে শিক্ষার্থীরা একাধিকবার প্রতিবাদ ও আন্দোলন করলেও দুঃখজনকভাবে এখনো কার্যকর কোনো সমাধান দেখা যায়নি।

বিষয়টি নিয়ে নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে ২৬ অক্টোবর রেলক্রসিংয়ের পাশে সতর্কীকরণ ব্যানার টানানোর পাশাপাশি স্থানীয় পথচারী ও দোকানিদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেছে বগুড়া বন্ধুসভা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন বন্ধুরা।

লিফলেট বিতরণ
ছবি: নকিব হাসান

লিফলেট বিতরণকালে শিক্ষার্থী উদয় বলেন, ‘এই রেলক্রসিং যেন আর কোনো মৃত্যুর কারণ না হয়—এটাই আমাদের প্রত্যাশা।’
স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাঁরা বলেন, ‘এই রেলক্রসিং এখন এক ভয়ংকর মরণফাঁদ; অবিলম্বে নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।’

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া বন্ধুসভার সভাপতি চন্দন কুমার রায়, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সহসভাপতি নকিব হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল্ গালিব খাঁন, বন্ধু নোশিন, মিনহাজ, হুমায়রা আদিবা, রাবেয়া আক্তার, সুমি, রাবেয়া সুলতানা, মেহজাবিনসহ অন্য সদস্যরা।

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বগুড়া বন্ধুসভা

