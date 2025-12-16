জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রথম আলো বন্ধুসভার শ্রদ্ধা নিবেদন
প্রথম আলো বন্ধুসভার মূলনীতির অন্যতম হলো মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসকে ধারণ ও লালন করে বন্ধুসভার সদস্যরা বছরব্যাপী নানা ধরনের কাজের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখেন। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের কথা বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে গল্প শোনা, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দেয়ালিকা ও ভাঁজপত্র প্রকাশ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনসহ জাতীয় দিবসগুলোয় জাতির সূর্যসন্তানদের নানাভাবে স্মরণ করেন।
তারই ধারাবাহিকতায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে প্রথম আলো বন্ধুসভা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে সেখানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ, ঢাকা মহানগরসহ ঢাকার বিভিন্ন বন্ধুসভার বন্ধুরা।
জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক বলেন, ‘বিজয় দিবস আমাদের বুকে ধারণ করতে হবে। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বিজয় আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের উচিত মুক্তিযুদ্ধকে চর্চা করা এবং এর সঠিক ইতিহাস জানা।’
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদা বুশরা বলেন, ‘আমার সোনার বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি। এই দেশের মানুষ, গাছপালা, নদীনালা ও ভাষা আমাদের অস্তিত্বের অংশ। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও স্বাধীনতা রক্ষা করা আরও কঠিন। এই দায়িত্ব আমাদের সবার।’
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাংগঠনিক সম্পাদক অনিক সরকার বলেন, ‘মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে সরাসরি যুদ্ধের গল্প শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁদের চোখের জল ও দেশপ্রেম প্রত্যক্ষ করেছি। দেশের জন্য আত্মত্যাগের সেই সত্য কোনোভাবেই লুকানো যায় না। মুক্তিযুদ্ধকে বুকে ধারণ করে দেশকে আমাদের ভালোবাসতে হবে।’
দপ্তর সম্পাদক, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা